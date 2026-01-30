Τσουβέλας: «Μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ με τα κοινά, έχει γίνει πρόταση»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Ο δημοφιλής κωμικός δεν απέκλεισε τίποτα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συμμετοχής του στα κοινά, τονίζοντας όμως ότι για εκείνον η πολιτική δεν περιορίζεται σε αξιώματα και τίτλους.

«Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κι αυτό», ανέφερε, εξηγώντας πως κάθε πολίτης που ζει σε μια κοινωνία με αδικίες και συμμετέχει σε διαμαρτυρίες οφείλει να είναι έτοιμος να ασχοληθεί με τα κοινά.

«Το “πολιτεύομαι” δεν σημαίνει γίνομαι βουλευτής. Πολιτεύομαι σημαίνει να βρίσκεσαι κάπου και να μιλήσεις ανοιχτά για ένα θέμα», σημείωσε, δίνοντας μια πιο ουσιαστική διάσταση στη δημόσια συμμετοχή.

Ο Τσουβέλας αποκάλυψε επίσης ότι έχει δεχτεί προτάσεις να κατέβει στην πολιτική – και μάλιστα παραμένουν ενεργές. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, ίσως «δεν είναι το κατάλληλο timing» για να κάνει αυτό το βήμα, αφήνοντας όμως την πόρτα μισάνοιχτη για το μέλλον.

Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, συνδύασε χιούμορ και σοβαρότητα, δείχνοντας πως βλέπει την πολιτική όχι ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.