Το 2024 στην τηλεόραση: Οι καλές αναμνήσεις και όσα θέλουμε να ξεχάσουμε

Το 2024 φεύγει παίρνοντας μαζί του την εποχή των βασιλιάδων και των κραταιών ριάλιτι, έχοντας αναδείξει νέα αστέρια όπως η Μαρίνα Σάττι κι έχοντας εξαντλήσει την εφευρετικότητα παλιών όπως ο Νίκος Ευαγγελάτος και τα γραφικά του.

Στον κόσμο της τηλεόρασης στάθηκε μια χρονιά εξέλιξης κι οπισθοχώρησης μαζί, με το “παλιό” πάντα παρών, αλλά και το νέο έτοιμο να κλείσει το μάτι με υποσχέσεις...

Σε όλη τη διάρκεια του 2024, από την αρχή μέχρι το τέλος του, η πλέον συζητημένη ζώνη στάθηκε η πρωινή, από όπου πέρασαν όλα τα ουσιώδη και τα μάταια της επικαιρότητας (από τον νόμο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, τις γυναικοκτονίες και την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, μέχρι την κόντρα του Μαυρίκιου με τη Σούπερ Κική, του Νταλάρα με τους ρεπόρτερ τηλεοπτικών συνεργείων και τις φωτογραφίες της Μπάρκα με τον πρώην της Καινούργιου).

Ο καλός μύλος του 10 με 1 μ.μ. όλα τα άλεσε, με το ίδιο πάθος για τις εντυπώσεις και τα νούμερα. Κλασικά αυτοαναφορικός κι εστιασμένος σε ένα μικρόκοσμο, όπου η είδηση για τον χωρισμό Αϊβάζη – Κορινθίου σκάει σαν βόμβα, κάθε ατάκα του Ουγγαρέζου είναι επική και το παράπονο του Αρναούτογλου είδηση, περιέπεσε σε ακρότητες, πρόσφερε τρικούβερτους καβγάδες μεταξύ συνεργατών και καλεσμένων, και τροφοδότησε με πολλές viral στιγμές τα social media.

Το τέλος των ριάλιτι

Το 2024 ήταν η χρονιά των ριάλιτι με δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια του προβλήθηκαν δύο Survivor, μία Φάρμα, ένα Master Chef, ένα Power of Love, ένα My style rocks κι ένα -αλήστου μνήμης- TV Queen, συν το First Dates του Star -χωρίς καν να υπολογίζουμε την επιτυχία που σημειώνουν σειρές όπως οι Οικογενειακές ιστορίες.

Στο κάποτε κραταιό Survivor, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε άλλη μια επιστροφή της Δαλάκα-ς (το τελικό “ς” απαραίτητο στη γενική, για να είμαστε σε mood και vibe Άγιου Δομίνικου) κι είχαμε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους άγνωστους ήρωες του τελευταίου κύκλου να παραμένουν άγνωστοι και μετά το πέρας της σεμνής τελετής του τελικού.

Τα εξαιρετικά χαμηλά, μονοψήφια, ποσοστά τηλεθέασης, έδειξαν πως ο κύκλος του δημοφιλούς ριάλιτι έφτασε πια στο τέλος του.

Τα καλά νέα είναι ότι αυτό ισχύει συνολικά για την απήχηση του είδους, όπως έδειξαν και τα πολύ χαμηλά ποσοστά της Φάρμας, και του προγενέστερου Power of love και βεβαίως του ανεπανάληπτου TV Queen, που έγινε μεν viral, αλλά για τους πιο λάθος λόγους…

Η δύναμη των σειρών

Το 2024 ήταν άλλη μια χρονιά, που οι καλύτερες εντυπώσεις από την τηλεόραση ήρθαν από την ελληνική μυθοπλασία, με σειρές όπως ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος του Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, οι Ψυχοκόρες, το Προξενιό της Ιουλίας, το φινάλε του Σασμού, η Έρημη γη και η Παραλία.

Η Μάγισσα κέρδισε το στοίχημα ενός νέου είδους σειράς εποχής και φαντασίας (στα πρότυπα ενός ελληνικού Game of thrones) στον πρώτο κύκλο της, όμως δυσκολεύεται να δελεάσει το κοινό στον δεύτερο.

Το δράμα, κυρίως το δράμα εποχής, έχει την τιμητική του και στις σειρές που συζητιούνται τους τελευταίους μήνες (όπως Η Μαρία, που έγινε Κάλλας, Grand Hotel και Άγιος έρωτας). Το νέο, όμως,της χρονιάς είναι η αναγέννηση της κωμωδίας, με σίριαλ όπως το Έχω παιδιά του Mega και το VIP Καλά γεράματα του ΑΝΤ1, να έχουν ήδη δημιουργήσει πιστό κοινό. Μια ειδική αναφορά αξίζει και στην “Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα”, μιας σειράς, που δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση στους πίνακες τηλεθέασης, όμως κατέκτησε φανατικούς θαυμαστές και χάρισε στιγμές μιούζικαλ στη μικρή οθόνη.

Αποχαιρετισμός στις «βασίλισσες» και στους «βασιλιάδες»

Τα παλιά τα χρονιά, η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα της πρωινής ζώνης ήταν η Ελένη Μενεγάκη, ενώ τα σκήπτρα της μεσημεριανής ανήκαν στην Τατιάνα Στεφανίδου. Τα χρόνια όμως των -παλιότερων ή πιο πρόσφατων- βασιλιάδων και των βασιλισσών έχουν πια περάσει, όπως επιβεβαίωσε και το πέρασμα του 2024.

Μέσα στο χρόνο, στο τέλος της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν, και η Ελένη Μενεγάκη και η Τατιάνα Στεφανίδου ολοκλήρωσαν τις εκπομπές τους και απαρνήθηκαν επί του παρόντος την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία τους.

Εκτός τηλεοπτικού τοπίου ως παρουσιαστής παραμένει και ο παραγωγός – σόουμαν Νίκος Κοκλώνης, μετά την παρουσίαση του τελευταίου, άδοξου Just the two of us. Στα χαμηλά κινείται και η επιστροφή του κάποτε άρχοντα της μεσημεριανής σάτιρας, Νίκου Μουτσινά με νέο, αλλά εστιασμένο στα παλιά, βραδινό σόου.

Αν εξαιρέσουμε τη -μοναδική στο είδος- Αγγελική Νικολούλη με την εκπομπή “Φως στο τούνελ”, το 2024 αποχαιρετά χωρίς βασιλιάδες και βασίλισσες -ούτε καν αυτόκλητους.

Τα πρόσωπα της χρονιάς: από τη Σάττι στον Πορτοσάλτε

Αν αναζητήσουμε το πιο συζητημένο -συνήθως εν τη απουσία του- πρόσωπο της χρονιάς στην ελληνική τηλεόραση, το όνομα της Μαρίνας Σάττι δεν μπορεί να μην είναι το πρώτο που έρχεται στο μυαλό.

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης της επιλογής της για τη Eurovision, η τραγουδίστρια που ποτέ δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τη δημοσιότητα, βρέθηκε στο επίκεντρο αρχικά των σύσσωμων ευχολογίων και εγκωμίων, μετά της καχυποψίας και της εθνικής διαμαρτυρίας για το τραγούδι και το βιντεοκλιπ της (και την εικόνα που παρουσιάζει για τη χώρα μας) και τέλος της έντονης κριτικής για τα πάντα, κυριαρχούντος ενός χασμουρητού της.

Οι περιπέτειες της Σάττι στη Eurovision, συν ο σχολιασμός των Καλούτα – Αλευρά, στάθηκαν αφορμή για καβγάδες, φωνές, ξεσπάσματα και υστερίες, που γέμισαν παραγωγικά αμέτρητες ώρες τηλεοπτικού χρόνου. Τελικά, η Μαρίνα μας πήγε τάπα, προσφέροντας την ευκαιρία ενός επικού σχολιασμού στο πάνελ της Καινούργιου, που κατέληξε με την παρουσιάστρια να διερωτάται πού θα βρει να αγοράσει τάπες στο Κολωνάκι…

Από εκεί και πέρα, θέση στους πρωταγωνιστές της χρονιάς, κατέκτησαν με το σπαθί τους πρόσωπα όπως ο Νίκος Ευαγγελάτος (που με τη βοήθεια των γραφικών του, ταξίδεψε παντού κι έκατσε στον ίδιο καναπέ με τον Τραμπ, τον βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο και τη Φάρλεϊ του Κασελάκη), ο Άρης Πορτοσάλτε (διατυπώνοντας απόψεις όπως ότι τα μπάνια του λαού, δεν πρέπει να γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο, η προσπάθεια της Μαρίας Καρυστιανού να μαζέψει υπογραφές για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα Τέμπη είναι μπαρούφες κι ότι δεν πρέπει να γκρινιάζουμε γιατί ζούμε καλά), ο παρά λίγο υποψήφιος στις Ευρωεκλογές Παπανώτας, αλλά και ο κορυφαίος των κορυφαίων και πάντα cool Μίλτος Τεντόγλου κι ο Εμμανουήλ Καραλής κι ο γαμπρός Αντετοκούνμπο, κι η Ράνια Τζίμα κι η Νίκη Λυμπεράκη κι η Αναστασία Γιάμαλη, κι ο Μελέτης Ηλίας στο ρόλο του πιο αδυσώπητου τηλεοπτικού κακού της χρονιάς στο Προξενιό της Ιουλίας και η απολαυστική Στεφανία Γουλιώτη στο Maestro...

Αυτούς κρατάμε, μαζί τους υποδεχόμαστε τη νέα τηλεοπτική χρονιά, με ελπίδες ότι όσο κι αν κάποια πράγματα επιμένουν να μην αλλάζουν, τα καλύτερα έρχονται...