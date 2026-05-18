«2,5 εκατοστά τόσο λίγο;»: Σοκαρίστηκε η Μπεκατώρου με σωστή απάντηση για το ανδρικό μόριο Βρετανού

Σοκ προκάλεσε στην Μαρία Μπεκατώρου μια ερώτηση που τέθηκε σε διαγωνιζόμενο στο Chase, σχετικά με το μήκος του μορίου του άνδρα στη Μεγάλη Βρετανία, που κατέχει ρεκόρ Γκίνες.

Συγκεκριμένα, το ρεκόρ που έχει σπάσει ο εν λόγω Βρετανός είναι αυτό με τον τίτλο «το μικρότερο ανδρικό μόριο στον κόσμο». Η ερώτηση προκάλεσε αμηχανία στην παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού, ενώ η ίδια έμεινε έκπληκτη όταν είδε τις τρεις διαθέσιμες απαντήσεις.

Όταν ο διαγωνιζόμενος επέλεξε σχεδόν αμέσως την απάντηση «μία ίντσα», η Μπεκατώρου τον ρώτησε: «Όταν λέμε ίντσα, μπορείς να μου δείξεις;». Στη συνέχεια η παρουσιάστρια, όταν της είπε ότι έχει διαβάσει πως το μικρότερο μόριο έχει μήκος 1 ίντσα, έδειξε με τα χέρια της λέγοντας: «2,5 εκατοστά δεν υπάρχει..Αλήθεια ρε παιδιά;»

Όταν έγινε «πράσινη» η απάντηση της 1 ίντσας, η Μαρία Μπεκατώρου είπε: «Τουλάχιστον έχει και τίτλο, μπράβο του».