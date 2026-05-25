Baywatch: Το νέο teaser της σειράς, οι πρωταγωνιστές και το «όχι» της Πάμελα Άντερσον

Το Baywatch επιστρέφει στις οθόνες μας τον Ιανουάριο του 2027 με τα γυρίσματα του reboot της σειράς - φαινόμενο με πρωταγωνιστή τον Στίβεν Άμελ (Stephen Amell) στον ρόλο του Χόμπι Μπιουκάνον να πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Venice Beach της Καλιφόρνια.

Ο Άμελ, τον οποίο γνωρίσαμε ως Όλιβερ Κουίν στη σειρά Arrow, ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram ένα νέο teaser για το reboot του Baywatch που μας δίνει μια πολύ μικρή γεύση από το «νέο αίμα» ναυγοσωστών που θα δούμε στην παραλία και έγραψε: «Ονειρεύομαι σε slow motion». Άλλωστε, το slow motion τρέξιμο είναι το σήμα - κατα

Το Baywatch θα προβληθεί στην Αμερική από το δίκτυο Fox, το οποίο έχει ζητήσει 12 επεισόδια, ευελπιστώντας η νέα σειρά να κερδίσει και πάλι το κοινό όπως έκανε και η αρχική σειρά κατά τη διάρκεια των '90s, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο τηλεθεατές κάθε εβδομάδα, στα χρόνια που το Baywatch ήταν στο peak της επιτυχίας του.

Στα νέα επεισόδια θα δούμε τον Χόμπι να έχει ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να έχει γίνει Αρχηγός στα κεντρικά γραφεία του Baywatch.

Ωστόσο, όλα ανατρέπονται όταν στην παραλία φτάνει η Τσάρλι, η κόρη που δεν γνώρισε ποτέ θέλοντας να γίνει ναυαγοσώστρια στο πλευρό του πατέρα της και να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση.

Η 23χρονη Τζέσικα Μπέλκιν (Jessica Belkin) είναι αυτή που υποδύεται την κόρη του Χόμπι, Τσάρλι Βέιλ, η οποία είναι «ατρόμητη, γεμάτη πάθος και περιστασιακά απερίσκεπτη. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής Μπιουκάναν. Ωστόσο, έχει πολλά να μάθει και ο πατέρας που δε γνώρισε ποτέ είναι ίσως ο κατάλληλος μέντορας που είχε πάντα ανάγκη».

Στη σειρά, εκτός από τον Άμελ και την Μπέλκιν, παίζουν οι Μπρουκς Νέιντερ (Brooks Nader), Σέι Μίτσελ (Shay Mitchell), Λίβι Ντουν (Livvy Dune), Νόα Μπεκ (Noah Beck) και Θαντέους ΛαΓκρον (Thaddeus LaGrone).

Πριν από λίγες ημέρες το καστ άφησε την Καλιφόρνια και ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για το promo της σειράς στης οποίας τις οντισιόν συμμετείχαν 2.000 ηθοποιοί, ενώ συνολικά είχαν κάνει αίτηση 14.000 άτομα.

Baywatch: Τους «γείωσε» η Πάμελα Άντερσον

Εκτός από τους νέους ηθοποιούς, επιθυμία των δημιουργών είναι στο νέο Baywatch να δούμε και ηθοποιούς από την αρχική σειρά με τον Ντέιβιντ Τσόκατσι που υποδυόταν τον Κόντι Μάντισον να έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό ως μέλος του καστ, ενώ και η Έρικα Ελένιακ, η οποία υποδυόταν τη Σόνι ΜακΚλέιν να αναμένεται θα κάνει γκεστ εμφανίσεις σε κάποια επεισόδια.

Την ίδια στιγμή οι παραγωγοί είχαν προσεγγίσει και την Πάμελα Άντερσον για να είναι γκεστ σταρ σε κάποια επεισόδια, αλλά η άλλοτε τηλεοπτική Σι-Τζέι Πάρκερ τους «γείωσε», λέγοντας πως αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει για εκείνη.

Σύμφωνα με το The New Daily, επικαλούμενο πηγή του, «η Άντερσον είναι συγκεντρωμένη στο που πάει και όχι που ήταν. Αυτή η περίοδος δεν τη χαρακτηρίζει πλέον» , ανέφερε η εν λόγω πηγή.