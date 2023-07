J2US: Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με τραγούδι του Κοκλώνη

Ο παρουσιαστής του Just the 2 Of Us (J2US), Νίκος Κοκλώνης, άνοιξε τον σημερινό τελικό με τον ίδιο στη θέση των διαγωνιζόμενων. Ερμήνευσε τραγούδι και καταχειροκροτήθηκε από κριτική επιτροπή και κοινό.