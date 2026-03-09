Άφιξη κορυφής στον ΣΚΑΪ και τα τρία βασικά ψυχαγωγικά project της νέας σεζόν

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναλαμβάνει νέος διευθύνοντας σύμβουλος στον ραδιοτηλεοπτικό όμιλο του ΣΚΑΪ. Την θέση κατείχε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ομίλου Γιάννης Αλαφούζος.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι από τους πλέον επιτυχημένους τεχνοκράτες με θητεία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα με αποκορύφωμα τη θέση του CEO του «Υπερταμείου» από την οποία αποχώρησε το 2025.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έχει σπουδάσει σε Αγγλία και ΗΠΑ, κατέχοντας ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού μηχανικού (Manchester Metropolitan University) και δύο

μεταπτυχιακά, το ένα στις τηλεπικοινωνίες (University College London) και το άλλο στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις (The Fletcher School, Tufts University).

Είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. από τον Ιούνιο 2022. Διετέλεσε Πρόεδρος της Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στο παρελθόν, υπήρξε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην HVA International στο Άμστερνταμ, Διευθύνων Σύμβουλος της Iskra Zaščite (Raycap Group) στην Λιουμπλιάνα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ και Συντονιστής της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στη θέση του Προέδρου του ομίλου παραμένει ο Κωνσταντίνος Ζούλας.

Την επόμενη τηλεοπτική σεζόν καθώς θα είναι και προεκλογική ο ΣΚΑΪ δεν θα παρεκκλίνει από τον κυρίως ενημερωτικό του χαρακτήρα με τα τρία βασικά ψυχαγωγικά πρότζεκτ για το α’ μισό της επόμενης σεζόν όπως έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής να είναι το «The Voice», το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη, και το «The Quiz with Balls» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στην παρουσίαση.