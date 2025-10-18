«Αφού είσαι κοντοστούπης ρε φίλε, ήθελες να 'ρθω με τακούνι;»: Master του savoir vivre η Ιωάννα στο First Dates

Αυτό δεν πήγε καθόλου καλά... Ο Σταμάτης και η Ιωάννα πήγαν στο First Dates του Star και μόλις κάθισαν στο τραπέζι, έδειξε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσουν και να ξαναδεί ο ένας τον άλλον.

Ο Σταμάτης παρατήρησε ότι η Ιωάννα έσκασε στο ραντεβού με αθλητικά sneakers, κάτι που της επεσήμανε. Τον ρώτησε αν προτιμούσε να πάει με τακούνι και ο ίδιος, γιατί δεν είναι αρκετά ψηλός και ο ίδιος απάντησε πως σε αυτή την περίπτωση θα ήταν κατά πολύ ψηλότερη του.

Μετά η 21χρονη ξέσπασε στην κάμερα, όταν ήταν μόνη της λέγοντας: «Αφού είσαι κοντοστούπης ρε φίλε, ήθελες να έρθω και με το δεκάποντο».

Μετά τα δεκάδες σχόλια που δέχθηκε, η ίδια απάντησε στο TikTok λέγοντας πως δεν την απασχολούν, πως πολλά κόπηκαν στο μοντάζ και ζήτησε συγγνώμη που... μασάει τσίχλα.

Θα ζητήσω ένα μεγάλο συγνώμη για το γεγονός ότι μασάω τσίχλα και σας μιλάω, αλλά ελπίζω να μην σταθείτε σε αυτό και να καταλάβετε την ουσία του βίντεο!❤️




