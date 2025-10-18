Μενού

«Αφού είσαι κοντοστούπης ρε φίλε, ήθελες να 'ρθω με τακούνι;»: Master του savoir vivre η Ιωάννα στο First Dates

Ο Σταμάτης παρατήρησε ότι η Ιωάννα έσκασε στο ραντεβού με αθλητικά sneakers, κάτι πους της επεσήμανε.

First Dates
Αυτό δεν πήγε καθόλου καλά... Ο Σταμάτης και η Ιωάννα πήγαν στο First Dates του Star και μόλις κάθισαν στο τραπέζι, έδειξε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσουν και να ξαναδεί ο ένας τον άλλον.

Ο Σταμάτης παρατήρησε ότι η Ιωάννα έσκασε στο ραντεβού με αθλητικά sneakers, κάτι που της επεσήμανε. Τον ρώτησε αν προτιμούσε να πάει με τακούνι και ο ίδιος, γιατί δεν είναι αρκετά ψηλός και ο ίδιος απάντησε πως σε αυτή την περίπτωση θα ήταν κατά πολύ ψηλότερη του.

Μετά η 21χρονη ξέσπασε στην κάμερα, όταν ήταν μόνη της λέγοντας: «Αφού είσαι κοντοστούπης ρε φίλε, ήθελες να έρθω και με το δεκάποντο».

Μετά τα δεκάδες σχόλια που δέχθηκε, η ίδια απάντησε στο TikTok λέγοντας πως δεν την απασχολούν, πως πολλά κόπηκαν στο μοντάζ και ζήτησε συγγνώμη που... μασάει τσίχλα. 

@iwannakalogerii

Θα ζητήσω ένα μεγάλο συγνώμη για το γεγονός ότι μασάω τσίχλα και σας μιλάω, αλλά ελπίζω να μην σταθείτε σε αυτό και να καταλάβετε την ουσία του βίντεο!❤️ #fypシ #mpesfypgamw #viral

♬ πρωτότυπος ήχος - iwannakalogerii


 

