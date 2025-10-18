«Αφού είσαι κοντοστούπης ρε φίλε, ήθελες να 'ρθω με τακούνι;»: Master του savoir vivre η Ιωάννα στο First Dates

Αυτό δεν πήγε καθόλου καλά... Ο Σταμάτης και η Ιωάννα πήγαν στο First Dates του Star και μόλις κάθισαν στο τραπέζι, έδειξε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κολλήσουν και να ξαναδεί ο ένας τον άλλον.
Ο Σταμάτης παρατήρησε ότι η Ιωάννα έσκασε στο ραντεβού με αθλητικά sneakers, κάτι που της επεσήμανε. Τον ρώτησε αν προτιμούσε να πάει με τακούνι και ο ίδιος, γιατί δεν είναι αρκετά ψηλός και ο ίδιος απάντησε πως σε αυτή την περίπτωση θα ήταν κατά πολύ ψηλότερη του.
Διαβάστε ακόμα: «Σου βάζω 1/10»: Η τρομερά προσβλητική τύπισσα από το First Dates που εξόργισε τον κόσμο
Μετά η 21χρονη ξέσπασε στην κάμερα, όταν ήταν μόνη της λέγοντας: «Αφού είσαι κοντοστούπης ρε φίλε, ήθελες να έρθω και με το δεκάποντο».
Μετά τα δεκάδες σχόλια που δέχθηκε, η ίδια απάντησε στο TikTok λέγοντας πως δεν την απασχολούν, πως πολλά κόπηκαν στο μοντάζ και ζήτησε συγγνώμη που... μασάει τσίχλα.
- «Σκοτώθηκαν» στο WhatsApp Κασσελάκης - Τζάκρη: Έβγαλε όλη τη συνομιλία στα social o Νίκος Μωραΐτης
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- Απόρησε και ο Βορίδης με τον Ζαχαρό του One όταν είπε δεν είναι εγγεγραμμένος στη ΝΔ: «Δεν είστε μέλος της παρατάξεως;»
- Γιώργος Λιάγκας: Ακύρωσε τελευταία στιγμή εμφάνιση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.