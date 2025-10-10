«Σου βάζω 1/10»: Η τρομερά προσβλητική τύπισσα από το First Dates που εξόργισε τον κόσμο

Η Μικαέλα πήγε στο First Dates του Star, ωστόσο δεν της άρεσε το ραντεβού της, με αποτέλεσμα να φανεί πως φείδεται καλών τρόπων και να μην περάσει ασχολίαστο αυτό από τους τηλεθεατές και τους χρήστες των social media.
Ο Ραφαήλ, την ρώτησε να είναι ειλικρινής και με μονάδα μέτρησης το 10, πόσο κοντά ήταν αυτό που περίμενε.
Η απάντησή της εξόργισε τον κόσμο.
«Εμφανισιακά 1, συμπεριφορά 5» και συμπλήρωσε: «Μην με παρεξηγήσεις, αλλά θέλω μαλλί».
Ο Ραφαήλ, ο οποίος δεν έχει μαλλιά, το πήρε ψύχραιμα λέγοντας «τουλάχιστον εγώ έχω τρόπους».
