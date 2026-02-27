Από την τηλεόραση η σειρά «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό» πέρασε φέτος τον χειμώνα στον κινηματογράφο με την ομώνυμη ταινία να έχει κόψει μέχρι στιγμής περισσότερα από 110.000 εισιτήρια και τώρα το Mega παίζει ξανά τα επεισόδια με την ιστορία να ξετυλίγεται από την αρχή.

Η σειρά που καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση και αποσπώντας θετικές κριτικές, αλλά και κολακευτικά σχόλια στο X προβάλλεται και πάλι από το Mega κάθε Παρασκευή στις 20.50 αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στα συνολικά 21 επεισόδια του Α' και Β' κύκλου της σειράς «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό» βλέπουμε όλο τον βίο του Αγίου (κατά κόσμον Αρσενίου Εζνεπίδη) από τη γέννησή του στα Φάρασα της Καππαδοκίας, τον ερχομό της οικογένειάς του στην Ελλάδα, την περίοδο που πέρασε στον στρατό μέχρι την απόφασή του να πάει στο Άγιο Όρος και να αφοσιωθεί στον Θεό προσφέροντας τη βοήθειά του σε όσους τη χρειάζονταν ως το τέλος της ζωής του.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε πως αμέσως μετά την επιτυχημένη βιογραφική σειρά, κάθε Παρασκευή στις 22.10 θα προβάλλεται πλέον η σειρά εποχής «Οι Αθώοι», οι οποίοι μέχρι τώρα παίζονταν κάθε Πέμπτη, ενώ στις 23.20 το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, πιστή στο ραντεβού της με τους τηλεθεατές.