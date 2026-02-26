Τα πάνω κάτω έφερε το Mega στην prime time ζώνη του αυτή την εβδομάδα με τις σειρές του σταθμού, μεταξύ των οποίων και το Μια Νύχτα Μόνο, να αλλάζουν ώρα προβολής, αλλά και ημέρες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Έτσι, από την Καθαρά Δευτέρα (23/2) τα νέα επεισόδια της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο» με πρωταγωνιστές τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Δημήτρη Λάλο παίζονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.40, αμέσως μετά την κωμική σειρά, Έχω Παιδιά.

Η δραματική σειρά έχει κερδίσει από την αρχή την αγάπη των τηλεθεατών με την τηλεθέασή της να σημειώνει συνεχώς άνοδο την περίοδο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, χτυπώντας ακόμα και πρωτιές στη ζώνη προβολής της.

Ωστόσο, από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά, οι αλλαγές στο πρόγραμμα που έκανε ο Alpha έδειξαν να αλλάζουν τα δεδομένα με την πίτα της τηλεθέασης στην prime time ζώνη να μοιράζεται ορισμένες φορές εκ νέου.

Από αυτή την εβδομάδα το Mega πέρασε στην αντεπίθεση, αλλάζοντας σχεδόν τα πάντα στο πρόγραμμά του στην prime time και κάνοντας την κίνηση - ματ μεταφέροντας την έναρξή της, ένα δεκάλεπτο νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 20.50.