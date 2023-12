Το «αγκάθι» στο Survivor, το ραντεβού του Πούμπουρα και η διπλή κρούση στον Γιώργο Παπαδόπουλο

Πρόσωπα που θα προκαλέσουν αίσθηση ψάχνουν εναγωνίως τα στελέχη της Acun Medya για τη στελέχωση της ομάδας των «Διάσημων» στο νέο κύκλο του «Survivor». Η είδηση της επίσκεψης του Σάββα Πούμπουρα στα γραφεία της εταιρείας παραγωγής στο Μαρούσι δημιούργησε απορίες και ερωτήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση δεν αφορούσε μόνο σε μια ενδεχόμενη συμμετοχή του Σάββα στο νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης αλλά έγινε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έναρξης συνεργασίας.

Προφανώς, και αν ο Σάββας Πούμπουρας που διαθέτει αθλητικές ικανότητες δεχόταν να συμμετάσχει στο ριάλιτι θα αποτελούσε έκπληξη πρώτου μεγέθους. Κάτι τέτοιο είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να τον δούμε σε κάποιο «ειδικό ρόλο» στο νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται πως ο Σάββας Πούμπουρας έχει υπάρξει παρουσιαστής ριάλιτι επιβίωσης και συγκεκριμένα του δεύτερου κύκλου του «Nomads» στον ΑΝΤ1. Εν όψει των πολλών προτάσεων που θα καταθέσει προσεχώς η εταιρεία παραγωγής στον ΣΚΑΪ για προγράμματα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν ο Σάββας Πούμπουρας είναι υποψήφιος για την παρουσίαση διάφορων πρότζεκτς: Από τηλεπαιχνίδι μέχρι και εκπομπή μαγειρικής.

Όσον αφορά στο νέο κύκλο του «Survivor» τα ραντεβού με υποψήφιους «Διάσημους» θα εντατικοποιηθούν από την επόμενη εβδομάδα με συγκεκριμένες οικονομικές προτάσεις προς τους celebrities που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι κάτι παραπάνω από δελεαστικές και αυτό φυσικά έχει να κάνει με τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η Acun Medya στη συμπλήρωση του ρόστερ των «Διάσημων».

Διπλή τηλεοπτική πρόταση στον τραγουδιστή Γιώργο Παπαδόπουλο

Ξεκίνησε η προετοιμασία του νέου «Just the Two of Us» παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμη η ημερομηνία που το μουσικό σόου θα επιστρέψει στον «αέρα» του Alpha. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε ραντεβού μεταξύ των στελεχών του καναλιού της Κηφισιάς και του Νίκου Κοκλώνη τις επόμενες μέρες.

Πάντως, οι επαφές με υποψήφιους συμμετέχοντες τόσο για τις θέσεις των coaches όσο και των διαγωνιζόμενων έχουν ξεκινήσει. Τις προηγούμενες μέρες πρόταση για μια θέση «προπονητή» στο νέο «Just the Two of Us» δέχθηκε ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης Γιώργος Παπαδόπουλος. Όμως παράλληλα με αυτή ήρθε και μια δεύτερη: Να παρουσιάσει εκπομπή στο Open μαζί με τη σύζυγό του Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Το ζευγάρι κάνει συχνά κοινά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έχουν ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Παπαδόπουλος είχε δεχθεί κρούση και για το επόμενο «Survivor» την οποία όμως απέρριψε χωρίς να μπει σε λεπτομερείς συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής. Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στον νέο κύκλο του «Just the Two of Us».