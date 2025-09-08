Αιχμές Τζίμα για τα νέα μέτρα: «Περισσότερο συμβολικό παρά μια πραγματική ελάφρυνση»

Αιχμές Ράνιας Τζίμα για τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και έχουν στόχο την ελάφρυνση των πολιτών.

Σύμφωνα με παραδείγματα που παρουσίασε το δελτίο ειδήσεων του MEGA, δείχνει ότι ένας ιδιωτικός υπάλληλος με 1500 ευρώ καθαρά τον μήνα θα δει αύξηση 64 ευρώ ενώ με τον ίδιο μισθό ένας υπάλληλος του Δημοσίου θα πάρει αύξηση 75 ευρώ.

«Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που βλέπει εδώ και τρία χρόνια κάθε μήνα τα τρόφιμα να ακριβαίνουν και επίσης πληρώνει ακριβότερα την ενέργεια» σχολίασε αρχικά η Ράνια Τζίμα. «Τρία χρόνια τώρα χάνουν για να ξεκινήσουν να παίρνουν 64 και 75 ευρώ αντίστοιχα» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια η Ράνια Τζίμα σχετικά με άλλο παράδειγμα που αφορά τους νέους σχολίασε: «είναι πιο πολύ συμβολικό, παρά μια πραγματική ελάφρυνση».