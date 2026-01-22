Αλεξάνδρου: «Ο πατέρας δεν είναι συνοδευτικό - Είναι δύσκολο να στερείσαι το παιδί σου για μέρες»

Για τον ρόλο του ως πατέρας αλλά και το πώς βιώνει ότι βλέπει το παιδί του μερικές μέρες τον μήνα καθώς ζει σε άλλη πόλη, μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, καθώς βρέθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα ότι είμαστε σαν συνοδευτικό. Δεν είμαστε συνοδευτικό. Είμαστε κι εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και για το παιδί», είπε αρχικά.

«Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα, ότι δεν παίζει και τόσο ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα»,», συμπλήρωσε.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρθηκε επίσης στο πως είναι να μην ζει στην ίδια πόλη με το παιδί του:

«Είναι προφανώς δύσκολο. Για ένα γονιό που πρέπει να στερείται το παιδί του για κάποιες μέρες είναι δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να ζήσεις κι εσύ και να είσαι υγιής και σωματικά και ψυχικά. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολες οι συνθήκες γιατί κανένα παιδάκι δεν θέλει το τηλέφωνο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.