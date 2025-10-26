Aναβολή για τις γυναίκες του Open - Η τηλεθέαση φέρνει αλλαγές σε άλλη εκπομπή

Αν και επίσημα η εκπομπή δεν έχει ανακοινωθεί, το «The Real View» έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του σε παραγωγή της Barking Well Media. Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Open η φωτογράφιση των τεσσάρων παρουσιαστριών για το δελτίο τύπου και τα social media του σταθμού. Έλενα Χριστοπούλου, Σοφία Μουτίδου, Δάφνη Καραβοκύρη και Ελίνα Παπίλα θα συζητούν καθημερινά στη συχνότητα του Ανοιχτού Καναλιού όσα απασχολούν τις σύγχρονες γυναίκες.

Διαβάστε ακόμη: «Έχω βγει στην τηλεόραση πάνω από 2.500 φορές, αλλά δεν θα με γνωρίσει κανείς στον δρόμο»

Η εκπομπή θα έχει θέματα επικαιρότητας αλλά και καλεσμένους όπως και ζωντανή παρουσία κοινού στο πλατό το οποίο κατασκευάζεται αυτές τις ημέρες. Την αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει ο Γιώργος Μιχαηλίδης και project manager θα είναι ο Θέμης Μάλλης. Ο αρχικός προγραμματισμός της πρεμιέρας της εκπομπής που θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 21.00 έως τις 23.00 ήταν για την προσεχή Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα τώρα έχει μετατεθεί χρονικά για την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου χωρίς να αποκλείεται και νέα μετάθεση της ημερομηνίας.

Πώς τα πήγε ο Θανάσης Πάτρας την πρώτη εβδομάδα

Όχι ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε την πρώτη εβδομάδα προβολής της η νέα μεσημεριανή εκπομπή του Open «Ωρα για Ψυχαγωγία» με τον Θανάση Πάτρα και τους Άννα Ζηρδέλη και Γιώργο Κρικοριάν. Στο Ανοιχτό Κανάλι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται κανένας προβληματισμός για την πορεία της εκπομπής και τα στελέχη της ψυχαγωγίας επικεντρώνονται στην βελτίωση του περιεχομένου του μαγκαζίνο. Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου η εκπομπή έκανε πρεμιέρα με 6,2% μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο και 5% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου η τηλεθέαση υποχώρησε σε 4,5% στο σύνολο και μόλις 1,7% στο δυναμικό κοινό.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου το «Ώρα για Ψυχαγωγία» σημείωσε 3,3% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 4,3% στο σύνολο και 4,5% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Από την επόμενη εβδομάδα η εκπομπή θα εμπλουτιστεί με νέες στήλες και ενότητες.