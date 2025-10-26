«Έχω βγει στην τηλεόραση πάνω από 2.500 φορές, αλλά δεν θα με γνωρίσει κανείς στον δρόμο»

Ο θαυμαστός κόσμος της τηλεόρασης, του σινεμά και του θεάτρου, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις ομάδες. Ηθοποιοί, οι άνθρωποι της παραγωγής, ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο μοντέρ και πολλοί άλλοι. Όλοι οι άνθρωποι - κομμάτια μιας αλυσίδας που είναι εκεί για να παράξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρόλο που τα φώτα δεν πέφτουν σε όλους το ίδιο.

Μέσα σε αυτές τις ομάδες, υπάρχουν και οι αθόρυβοι εκείνοι πρωταγωνιστές, που καθορίζουν περισσότερα από εκείνα που μπορεί να φανταστούμε: Οι βοηθητικοί ηθοποιοί ή αλλιώς κομπάρσοι.

Όλοι μας μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας συγκεκριμένες, χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες που έχουν συμμετάσχει σε σειρές ή ταινίες ως κομπάρσοι. Μάλιστα, υπήρχαν κάποιοι που βλέπαμε πάντα σε συγκεκριμένες παραγωγές και σειρές. Ένας πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό, είναι εκείνος ο κύριος που συμμετείχε σε κάθε δουλειά του Χάρη Ρώμα.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες εκεί έξω που διαβάσαμε τελευταία, είναι αυτή του βοηθητικού ηθοποιού που έχει εμφανιστεί περισσότερες από 2500 φορές στην οθόνη, αλλά σίγουρα δεν θα τον καταλάβαινε κανείς έξω στον δρόμο.

Ήταν το 1998, όταν ο Τζον Γουόκερ είδε μια αγγελία σε ένα περιοδικό επιστημονικής φαντασίας για κομπάρσους για το Auton, ένα spin-off του Doctor Who. Όπως είπε σε συνέντευξή του στον Guardian, έκανε αμέσως την αίτηση και πράγματι έλαβε ένα τηλεφώνημα εβδομάδες αργότερα. Του πρόσφεραν τον ρόλο ενός χωρικού.

«Ήταν όλα όσα είχα ονειρευτεί», σχολίασε σκεπτόμενος την πρώτη του αυτή εμπειρία. «Ήθελα απεγνωσμένα να το ξανακάνω και υπέγραψα σε ένα πρακτορείο. Ήλπιζα να καταφέρω να πάρω στο μέλλον έστω και έναν ακόμη ρόλο, αλλά προς έκπληξή μου, οι συμμετοχές άρχισαν να πληθαίνουν και συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να βγάζω περισσότερα χρήματα ως κομπάρσος παρά ως λιανοπωλητής που εργαζόμουν τότε».

«Έχω κάνει πάνω από 2.500 εμφανίσεις μπροστά στην κάμερα, γεγονός που με καθιστά έναν από τους πιο παραγωγικούς κομπάρσους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εμφάνισή μου εκείνη την εποχή - αδύνατος, γύρω στα 35 και όχι πολύ όμορφος - είχε μεγάλη ζήτηση για να υποδυθώ γιατρούς, ευγενείς σε δράματα εποχής, αστυνομικούς και δημοσιογράφους. Με επέλεξαν τόσο συχνά ως παρουσιαστή ειδήσεων που άρχισα να υπογράφω με το ίδιο όνομα κάθε φορά - ο Peter Sommers έχει ανακοινώσει τίτλους ειδήσεων σε τουλάχιστον 30 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές και άρχισαν να τον ζητούν οι σκηνοθέτες».

Έχει εμφανιστεί στο Sherlock Holmes 2, ως δολοφόνος, και στο The Woman in Black, ως μπάτλερ του Daniel Radcliffe. Οι περισσότεροι ρόλοι δεν περιλαμβάνουν ατάκες, αλλά μερικές φορές έχει μια-δυο φράσεις.

Στη συνέντευξη καταλήγει λέγοντας πως έστω και με τον ρόλο πάντοτε του βοηθητικού ηθοποιού, έχει αφήσει το στίγμα του. «Δεν θα έλεγα ποτέ ποτέ να μην εμφανιστώ σε μια σπουδαία παράσταση αν μου ερχόταν η κατάλληλη ευκαιρία, αλλά προς το παρόν είμαι χαρούμενος που μένω στο παρασκήνιο».