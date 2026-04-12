And Just Like That: Σε δημοπρασία τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της σειράς

Μια μοναδική ευκαιρία για τους θαυμαστές της σειράς And Just Like That ανοίγεται στο Λος Άντζελες, καθώς δεκάδες κοστούμια και αντικείμενα από τη δημοφιλή παραγωγή του HBO Max πρόκειται να διατεθούν σε δημοπρασία.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον οίκο Julien’s Auctions, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου και 1 Μαΐου, προσφέροντας στους συλλέκτες αλλά και στους φανατικούς της σειράς την ευκαιρία να αποκτήσουν κομμάτια από τον κόσμο της σύγχρονης εκδοχής του Sex and the City.

Η σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε μετά την τρίτη της σεζόν χωρίς να ανανεωθεί, αποτέλεσε συνέχεια της εμβληματικής ιστορίας των τεσσάρων φίλων στη Νέα Υόρκη, εισάγοντας παράλληλα νέα πρόσωπα και αφηγηματικές κατευθύνσεις.

