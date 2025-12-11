Ανδρέας Μικρούτσικος για Πασχάλη Τερζή: «Αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος ήταν ο μόνιμος τσακωμός με τον αδερφό μου»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Buongiorno και την αποκάλυψη πως έπεισε τον Πασχάλη Τερζή να ηχογραφήσει ένα νέο τραγούδι μετά από πολλά χρόνια αποχής, έκανε μια ξεχωριστή αναφορά στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή.

Μάλιστα. όπως ανέφερε ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν ο μόνιμος τσακωμός του με τον αδερφό του, τον αξέχαστο Θάνο Μικρούτσικο.

«Πριν βγει στη δισκογραφία, ο Πασχάλης είχε αλωνίσει όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, Κοζάνης. Ο γλυκύτατος αυτός άνθρωπος, φίλος μου πάρα πολύ, δεν ξέρετε τι είχε τραγουδήσει.

Μέχρι που τον βρήκε ο Πατσιφάς της Λύρας, του έφτιαξε μια label για λαϊκά και μετά τον ανακάλυψε κι ο Νικολόπουλος. Ήταν ο λαϊκός, ο βαρύς… μα ήταν ένας τενόρος λαϊκός, είχε σπουδαία φωνή», είπε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

«Είναι ο μόνιμος τσακωμός μου με τον αδερφό μου, ο τελευταίος μου τσακωμός ήταν αυτό. Και του έλεγα για τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης; Και μου έλεγε "όχι". Έχει γίνει ένας τελευταίος τσακωμός… Δυστυχώς δεν ζει ο αδερφός μου να τσακωνόμαστε ακόμα. Όπου εγώ επέμενα, σαν ο άλλος πυλώνας της ιστορίας της νύχτας.

Από το ηχόχρωμα του Μητροπάνου και τη φωνή του, μέχρι του Πασχάλη, είναι όλο το φάσμα του λαϊκού τραγουδιού, χωράει πολλά», επεσήμανε στο τέλος ο Ανδρέας Μικρούτσικος.