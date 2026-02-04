Ανέστης Ευαγγελόπουλος κατά Παπανώτα: «Άμα σου φαίνομαι μπούρδα, μη με παίζεις στην εκπομπή σου»

Σκληρές δηλώσεις στο TikTok έκανε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος κατηγορώντας τον Δημήτρη Παπανώτα και την Τίνα Μεσσαροπούλου ότι τον υπονόμευσαν έμμεσα στην εκπομπή Happy Day.

Ο παρουσιαστής της διαδικτυακής εκπομπής Anestea The Podcast έκανε λόγο για «κόμπλεξ», καταγγέλλοντας την ειρωνεία του «Happy Day» για το περιεχόμενο του καναλιού του και την προσωπικότητά του.

«Στην εκπομπή Happy Day σήμερα παίξανε την… το απόσπασμα της συνέντευξής μου με τον κύριο Γιάννη Μπέζο. Άρα η μπούρδα είμαι εγώ. Απλά στη δικιά τους γλώσσα που δεν θέλουν να φαίνονται εντελώς κομπλεξικοί, απλά λίγο συγκεκαλυμένα. Η κυρία Μεσσαροπούλου έλεγε «Ναι, τι εννοείς ότι το ‘πε μπουρδά;». Και απαντάει ο κύριος Παπανώτας «Μάλλον την έβλεπε την μπούρδα», εννοώντας εμένα. Ότι γενικότερα μάλλον την έβλεπε. Και απαντάει η κυρία Μεσσαροπούλου «Α, εσύ αλλού το πας». Όλο νόημα», είπε αρχικά ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος και συνέχισε:

«Γενικά, πραγματικά, προσοχή λίγο με τη ζήλια και το κόμπλεξ και την κακία. Δηλαδή, κρύψτε την λίγο καλύτερα αν μπορείτε. Λίγο καλύτερα. Καταρχάς άμα σου φαίνομαι μπούρδα, μη με παίζεις κάθε εβδομάδα στην εκπομπή σου. Στην εκπομπή που είσαι μέλος, βασικά, στο πάνελ της εκπομπής που δουλεύεις. Από τη στιγμή που παράγω ένα υλικό που αποφασίζεις να το παίξεις, και το θεωρείς μπούρδα, εσύ τι είσαι που ασχολείσαι με μια “μπούρδα” και γεμίζεις την εκπομπή από την οποία πληρώνεσαι; Δεν ξέρω. Μυστήριο. Για δυνατούς λύτες. Anyway!»

Και για να μην προστρέξετε και να λέτε “Α, μα έτσι είναι ο κύριος Παπανώτας μωρέ, μα έχει 40 χρόνια καριέρας”. Ειδικά επειδή έχει 40 χρόνια καριέρας, θα έπρεπε σε ένα νέο παιδί που μόλις έχει ξεκινήσει, θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα. Δηλαδή θα έπρεπε οι νέοι σε ηλικία να λέμε «Μακάρι να γίνω μια μέρα σαν τον κύριο Παπανώτα» και όχι να είναι παράδειγμα προς αποφυγή».