Αντιγόνη Μπάξτον: «Ήταν όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»

Μιλώντας για τα συναισθήματα της όταν έμαθε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, η Αντιγόνη Μπάξτον εμφανίστηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» αναφέροντας μάλιστα πως εκπληρώθηκε ένα όνειρο που είχε από μικρή.

Η καλλιτέχνιδα με ελληνοκυπριακές ρίζες θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Μάιο. «Ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή να εκπροσωπήσω την Κύπρο. Τώρα ήρθε η ώρα και νιώθω πολύ ευγνώμων. Έπρεπε να έρθει η κατάλληλη ώρα», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ποια ήταν η αντίδρασή της όταν την πήραν τηλέφωνο και της επιβεβαίωσαν ότι θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό: «Όταν ήμουν μικρή έβλεπα την Έλενα Παπαρίζου και έλεγα ότι θα το κάνω κι εγώ. Και για εμένα ήταν έκπληξη, ήμουν στο Λονδίνο και με πήραν τηλέφωνο και έκλαψα. Το άφησα στον Θεό και έγινε»

Επισημαίνεται πως το 2022 είχε μιλήσει ξανά για την επιθυμία της να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision για την Ελλάδα, έχοντας προετοιμάσει και καταθέσει τραγούδια ωστόσο δεν είχε επιλεχθεί.

«Θέλω να δείξω αυτό τον ήχο που έχουμε στη μουσική μας στην Κύπρο και την Ελλάδα» είπε καταληκτικά η τραγουδίστρια, κάτι το οποίο ήδη κάνει, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς αν ακούσει τα τραγούδια της στο Spotify.