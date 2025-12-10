Μενού

Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό «The Voice»: Αυτοί θα είναι οι πρώτοι Celebrities

Το εορταστικό «The Voice» μετρά αντίστροφα και ήδη έγιναν γνωστοί οι πρώτοι Celebrities που θα συμμετάσχουν στο εορταστικό επεισόδιο.

The Voice Καπουτζίδης κριτές
The Voice: Ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι τέσσερις κριτές | ΣΚΑΪ
Ακολουθώντας την περσινή επιτυχημένη συνταγή o ΣΚΑΪ θα υποδεχθεί τη νέα χρονιά με ένα special εορταστικό επεισόδιο του «The Voice» στο οποίο θα διαγωνιστούν celebrities.

To εορταστικό «The Voice» το οποίο θα ξεκινήσει να προβάλλεται λίγες ώρες πριν την έλευση του νέου έτους και θα είναι μαγνητοσκοπημένο θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους του θεάματος θα ξεδιπλώσουν τις φωνητικές τους δυνατότητες για καλό σκοπό.

Το περσινό αντίστοιχο επεισόδιο είχε αποσπάσει υψηλότατη τηλεθέαση και συγκεκριμένα 29,5% στο σύνολο του κοινού και 24,5% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Στο «Buongiorno» αποκαλύφθηκαν πέντε πρόσωπα που θα πάρουν μέρος στην εγγραφή του εορταστικού επεισοδίου.

Πρόκειται για τους: Χρήστο Φερεντίνο, Κώστα Τσουρό, Βίκυ Καγιά, Δανάη Μπάρκα και Κρατερό Κατσούλη.

