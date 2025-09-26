Απίθανη παίκτρια στον Τροχό της Τύχης δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο για να λύσει τον γρίφο

Στην κατηγορία «αντίθετα» διαγωνίστηκε η σημερινή (26/9) παίκτρια στον Τροχό της Τύχης του STAR, η οποία παρόλο που οι λέξεις ήταν σχετικά μεγάλες, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και βρήκε τον γρίφο.

Έχοντας από τον προηγούμενο γύρο τα γράμματα «λ», «π», «σ», «τ» και «α», εμφανίστηκαν τα τρία τελευταία, με τη Δήμητρα να επιλέγει το «κ», το «μ» , το «ρ», και το «ε», με τον γρίφο σιγά, σιγά να σχηματίζεται.

Η Δήμητρα, παίκτρια του Τροχού της Τύχης, παίρνοντας κυριολεκτικά μία ανάσα, βρήκε τον γρίφο που ήταν «δυσαρέσκεια, ευχαρίστηση», με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να πανηγυρίζει.