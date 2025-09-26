Μενού

Απίθανη παίκτρια στον Τροχό της Τύχης δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο για να λύσει τον γρίφο

Η Δήμητρα στον Τροχό της Τύχης, με μία ανάσα, βρήκε τον γρίφο.

Reader symbol
Newsroom
Η Δήμητρα στον Τροχό της Τύχης
Η Δήμητρα στον Τροχό της Τύχης | Glomex - @Star
  • Α-
  • Α+

Στην κατηγορία «αντίθετα» διαγωνίστηκε η σημερινή (26/9) παίκτρια στον Τροχό της Τύχης του STAR, η οποία παρόλο που οι λέξεις ήταν σχετικά μεγάλες, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και βρήκε τον γρίφο.

Έχοντας από τον προηγούμενο γύρο τα γράμματα «λ», «π», «σ», «τ» και «α», εμφανίστηκαν τα τρία τελευταία, με τη Δήμητρα να επιλέγει το «κ», το «μ» , το «ρ», και το «ε», με τον γρίφο σιγά, σιγά να σχηματίζεται.

Η Δήμητρα, παίκτρια του Τροχού της Τύχης, παίρνοντας κυριολεκτικά μία ανάσα, βρήκε τον γρίφο που ήταν «δυσαρέσκεια, ευχαρίστηση», με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να πανηγυρίζει.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA