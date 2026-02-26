Από Ήλιο σε Ήλιο: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη νέα σειρά της ΕΡΤ

Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 22:00, στην ΕΡΤ1 η νέα δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που φιλοδοξεί να μεταφέρει τους τηλεθεατές στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα.

Με φόντο την ιστορική απεργία των μεταλλωρύχων το 1916, η σειρά ζωντανεύει έναν μεγάλο έρωτα μέσα σε μια ταραγμένη εποχή, αναδεικνύοντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Μέσα από τη μυθοπλασία και την ιστορική τεκμηρίωση, ξετυλίγεται μια περίοδος έντασης και κοινωνικών ανατροπών.

Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Η υπόθεση της σειράς «Από Ήλιο σε Ήλιο»

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων και της Κατερινέτας, μιας δυνατής αλλά και ευαίσθητης γυναίκας, που αψήφησε τα κοινωνικά «πρέπει» της εποχής και μεγάλωσε τον γιο της μαθαίνοντάς τον να στέκεται με αξιοπρέπεια. Από νεαρή ηλικία, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του, δουλεύοντας «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, για να επιβιώσει στο άγονο νησί.

Μέσα στις σκληρές συνθήκες των στοών και τον καθημερινό κίνδυνο, γεννιέται ο έρωτάς του με την Ανδρομέδα, την κόρη του μεγαλύτερου αντιπάλου του. Ένας έρωτας που δοκιμάζεται από κοινωνικές αντιθέσεις, αλλά παραμένει ζωντανός. Μαζί ονειρεύονται ένα πιο δίκαιο αύριο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Καθώς η ένταση κορυφώνεται και η απεργία οδηγείται σε σύγκρουση, ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Κατερινέτα βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, σε μια ιστορία όπου ο προσωπικός αγώνας συναντά τη συλλογική διεκδίκηση.

Οι συντελεστές της σειρας

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Οι ηθοποιοί της σειράς «Από Ήλιο σε Ήλιο»

Ντάνη Γιαννακοπούλου

Κωνσταντίνος Ελματζίογλου

Κίμων Κουρής

Αλεξάνδρα Κολαΐτη

Αλέκος Συσσοβίτης

Μιχάλης Αεράκης

Παναγιώτης Εξαρχέας

Ελεάνα Καυκαλά

Λεωνίδας Καλφαγιάννης

Σταύρος Σβήγκος

Δημήτρης Ξανθόπουλος

Μαριάννα Πολυχρονίδη

Στράτος Τζώρτζογλου

Μαρθήλια Σβάρνα

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Δευτέρα 2 Μαρτίου, στις 22:00 - Επεισόδιο 1ο

Στη Σέριφο του 1881, οι εργάτες δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο, στις γαλαρίες, για ένα μεροκάματο. Ανάμεσά τους ο Περσέας (Κωνσταντίνος Πλεμμένος), περιμένει χαρούμενος τη γέννα του πρώτου του παιδιού, μέχρι που μια ξαφνική κατολίσθηση της στοάς, τον παγιδεύει στα σπλάχνα του βουνού, ενώ η γυναίκα του, Κατερινέτα (Ντάνη Γιαννακοπούλου), γεννά αγόρι και το ονομάζει Περσέα, σαν τον πατέρα του.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά, η Κατερινέτα ακόμα καταπιέζει τον έρωτα που νιώθει, για να σεβαστεί τον άγραφο νόμο του νησιού, ενώ ο Περσέας (γιος, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου) ερωτεύεται την Ανδρομέδα (Αλεξάνδρα Κολαΐτη) κόρη του άντρα («Δρακούλης» – Αλέκος Συσσοβίτης), που θεωρεί θανάσιμο εχθρό του…

Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 22:00 - Επεισόδιο 2ο

Ο Περσέας (γιος, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου) καλείται να αντιμετωπίσει την έχθρα του «μικρού αφεντικού» των μεταλλείων, Δρακούλη (Αλέκος Συσσοβίτης), που υποπτεύεται τον έρωτά του για την κόρη του την Ανδρομέδα (Αλεξάνδρα Κολαΐτη). Οι εργάτες της Σερίφου συνεχίζουν να παλεύουν με τον θάνατο, στις γαλαρίες, κάτω από την απάνθρωπη εποπτεία του Δρακούλη.

Η Κατερινέτα (Ντάνη Γιαννακοπούλου), ως χήρα, δέχεται αλλεπάλληλες συκοφαντίες πως έχει κρυφή σχέση με τον Μανώλη (Κίμωνας Κουρής), τον αδερφό του νεκρού άντρα της, ενώ παράλληλα μαθαίνει ότι ο γιος της έχει πειστεί να δηλώσει εθελοντής στον Μακεδονικό Αγώνα. Για να τον σταματήσει, αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του ανθρώπου που μισεί και θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του άντρα της…

Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 22:00 - Επεισόδιο 3ο

Η Κατερινέτα πιάνει δουλειά ως υπηρέτρια στους Γκρόμαν, ενώ ο Δρακούλης εξακολουθεί να φέρεται απάνθρωπα στους εργάτες των μεταλλείων. Ο δωδεκάχρονος, ορφανός, Κωνσταντίνος γνωρίζει τον ευεργέτη του, τον Θεόφιλο Σπέρα (Δημήτρης Ξανθόπουλος), και αρχίζει να μετατρέπεται στον αγωνιστή που θα αλλάξει την ιστορία του νησιού.

Ο Περσέας στέλνει κρυφά ραβασάκι στην Ανδρομέδα και δίνουν το πρώτο τους ραντεβού, ενώ η Κατερινέτα νιώθει πιο έντονα το ανομολόγητο ερωτικό της σκίρτημα για τον Μανώλη. Ο Δρακούλης καταπλακώνει τη στοά με τα αρχαία που ανακάλυψε, αλλά τα καπηλεύτηκε ο Εμίλ Γκρόμαν (Γιάννης Spengler), ενώ ο Περσέας επιθυμεί να μάθει την ιστορία των γονιών του και η Κατερινέτα γυρίζει –ένα χρόνο πριν– στο 1880…