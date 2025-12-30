Ο τελικός του The Voice πραγματοποιήθηκε live το βράδυ της Δευτέρας (29/12) με τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής του σόου και να κερδίζει το χρυσό συμβόλαιο με την Minos EMI.

Κατά τη διάρκεια του πολύωρου σόου που ξεκίνησε στις 21:00 το βράδυ και ολοκληρώθηκε μετά τις 2 το πρωί δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Την ώρα που ο Χριστόδουλος Μυλωνάς ερμήνευε το τραγούδι του «Να ξαναρθείς» το πλάνο άλλαξε απότομα δίνοντας την αίσθηση ότι κάποιος εικονολήπτης έχασε την ισορροπία του.

Μάλιστα, όταν ολοκληρώθηκε η εμφάνιση του διαγωνιζόμενου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έτρεξε στη σκηνή μαζεύοντας κάτι από το πάτωμα.

Τότε ο Γιώργος Καπουτζίδης σχολίασε on air: «Τι είναι αυτό;», με μια φωνή να ακούγεται να απαντά «Το πορτοφόλι μου», ενώ η Έλενα Παπαρίζου πρόσθεσε με χιούμορ: «Τόσο μεγάλο πορτοφόλι έχεις εσύ;».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέδωσε στη συνέχεια το αντικείμενο στον floor manager.

«Δεν είχε λουλούδια να του πετάξει, του πέταξε κατευθείαν τα λεφτά», είπε με χιούμορ ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος στη συνέχεια γύρισε προς τα backstage ρωτώντας αν είναι όλοι καλά.