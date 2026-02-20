Αρναούτογλου: «Ακόμη και μπροστά μου πολλοί δεν σταματούν να σχολιάζουν τα κιλά μου»

Απάντηση στα σχόλια που δέχεται για το βάρος του έδωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ αποκάλυψε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σχολιάζουν τα κιλά του, ακόμη και όταν εκείνος βρίσκεται μπροστά.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», τόνισε κάποιος που κάνει σχόλια για τον σωματότυπο ενός άλλου ατόμου, θα πρέπει να σκεφτεί ότι μπορεί τα λόγια του να το πληγώσουν.

«Ξέρετε, πάρα πολλοί ακόμη και μπροστά μου δεν σταματούν στο να σχολιάζουν τα κιλά μου. Άρα έχει πολλή δουλειά ακόμη η ιστορία. Όταν κάποιος δεν σκέφτεται ότι μπορεί να σε πληγώσει λέγοντάς σου ακόμα και τετ-α-τετ για τα κιλά σου, έχει πολλή δουλειά ακόμη. Το θεωρούν πλάκα. Έχει πολλή δουλειά ακόμη για την πραγματική ισότητα των γυναικών, έχει πολλή δουλειά ακόμη για να σταματήσουμε το bullying, για να κρίνουμε τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν τον αγγίζουν τα σχόλια για τα κιλά του, ενώ εξέφρασε την ελπίδα του, ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να σχολιάζει σώματα:

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν ακόμα ασχολούνται με αυτό το πράγμα στην Ελλάδα τότε νομίζω ότι κάνουμε έναν αγώνα που από ότι φαίνεται δυστυχώς… Εντάξει, θα μου πείτε τώρα θα υπάρξουν κι αυτά. Αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζω αρχίζει να το αντιλαμβάνεται», δήλωσε.

