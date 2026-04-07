Αρναούτογλου και Λιανός καβγάδισαν στον αέρα: «Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο»

Ένταση επικράτησε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Γιώργου Λιανού, με αφορμή τη στάση του καθενός σε πολιτικά θέματα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά από έναν έντονο διάλογο, προέτρεψε τον συνεργάτη του να ξανακοιμηθεί και πως δεν έχει αντίλογο, ενώ ο Γιώργος Λιανός τον κατηγόρησε ότι κάνει την εκπομπή πολιτική.

Ο διάλογος που είχαν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός ήταν ο εξής:

Γρηγόρης: Εσύ είσαι μια σύγχρονη αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες. Και καλά κάνεις. Γιατί, δεν τα χώνω κι εγώ; Όχι;

Γιώργος: Εσύ με βάζεις, εσύ με βάζεις σε αυτή τη θέση Γρηγόρη, γιατί σ’ αρέσει να διχάζεις τους Έλληνες. Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή.

Γρηγόρης: Κάθε φορά που λέμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία είσαι απέναντι. Δεν έχεις πει ποτέ και κάτι καλό. Αλλά δικαίωμά σου είναι, δικαίωμά σου.

Γιώργος: Έχω πει πολλά καλά για τη Νέα Δημοκρατία.

Γρηγόρης: Εγώ δεν θυμάμαι κανένα.

Γιώργος: Εκνευρίζεσαι και δεν υπάρχει λόγος. Εγώ, δεν με άφησες να τελειώσω…

Γρηγόρης: Δεν εκνευρίστηκα καθόλου. Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο μου, μόνο από τον Παναγή για να γελάτε.

Γιώργος: Έχω μάθει πάρα πολύ να έχω αντίλογο και έχω μάθει να στηρίζομαι και σε αντικειμενικά…

Γρηγόρης: Ωραία, όταν θα μάθεις λοιπόν να έχεις αντίλογο, τότε θα απαντήσεις σε αυτά που σου λέω και μη μιλάς με τον Παναγή.

Γιώργος: Συμπεραίνεις ότι δεν έχω μάθει.

Γρηγόρης: Αφού σου λέω, σου μιλάω, τι να κάνω; Σε ακούω, σου απαντάω. Τι, δεν είναι αντίλογος αυτό; Τι πρέπει να κάνω; Πώς είναι η συζήτηση δηλαδή; Τι πρέπει να κάνω, δεν καταλαβαίνω, να χορεύω;

Γιώργος: Μόλις μου είπες ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο και σου λέω έχω μάθει στον αντίλογο, και μετά επαναλαμβάνεις ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο.

Γρηγόρης: Μα αυτό σου λέω λοιπόν, ότι αυτό που κάνουμε είναι συζήτηση. Μου λες δεν έχω μάθει να κάνω συζήτηση. Αφού συζήτηση κάνουμε, τι κάνω; Σ’ ακούω, σ’ απαντάω. Νομίζω ότι λίγο πρέπει να ξανακοιμηθείς όμως. Λίγο πάλι, στο ξαναλέω. Κοιμήσου κανά τεταρτάκι και μετά…

Γιώργος: Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου.

Γρηγόρης: Κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά.