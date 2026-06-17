Άρωμα «Πρωινού καφέ» στη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη: Τα πρόσωπα που ακούγονται

Συνεχίζονται οι επαφές της Ζήνας Κουτσελίνη με το STAR για το στήσιμο της νέας πρωινής εκπομπής του σταθμού, το οποίο οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν τελικά στο τρίωρο 10.00 - 13.00 στη κλασική δηλαδή ζώνη του πρωινού ψυχαγωγικού και infotainment ανταγωνισμού.

Η ποσόστωση ενημέρωσης - ψυχαγωγίας δεν θα είναι σταθερή και θα μεταβάλλεται ανάλογα την επικαιρότητα. Αντίθετα φαίνεται πως εγκαταλείπεται η σκέψη των δύο πάνελ και προκρίνεται αυτή ενός σχήματος με την είσοδο/έξοδο συνεργατών στο πλατό και σε παράθυρα.

Το πάνελ θα αριθμεί μάξιμουμ 4 άτομα. Μεταξύ αυτών το όνομα του Γρηγόρη Γκουντάρα συνεχίζει να έχει ισχυρές πιθανότητες ενώ στη σχετική λίστα προστέθηκε και το όνομα του Δημήτρη Αλεξάνδρου.

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Για επιτελική θέση στην εκπομπή ακούγεται έντονα τα τελευταία 24ωρα το όνομα της Ελένης Γελαλή επί χρόνια στενής συνεργάτιδας της Ελένης Μενεγάκη.

Γελαλή και Κουτσελίνη είχαν συνεργαστεί στον «Πρωινό Καφέ» και εφόσον επιβεβαιωθούν και τα ονόματα των συνεργατών σίγουρα η νέα εκπομπή θα έχει έντονο άρωμα από την θρυλική εκπομπή του ΑΝΤ1 που ήταν και μια από τις μακροβιότερες συνολικά στην πρωινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης.

