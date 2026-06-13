Όλα τα σενάρια για την νέα εκπομπή της Κουτσελίνη: Πότε «κλειδώνουν» οι συνεργάτες

Έχοντας ολοκληρώσει ήδη τον πρώτο κύκλο επαφών με τους συνεργάτες της ενημερώνοντάς τους ποιοι συνεχίζουν στη νέα καθημερινή της εκπομπή η Ζήνα Κουτσελίνη συνεχίζει τις συζητήσεις με το STAR για το νέο μαγκαζίνο. Ακόμη η ώρα δεν έχει κλειδώσει αν και εκτιμάται πως οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στο τρίωρο slot 10.00 – 13.00 όπως επίσης δεν έχουν καταλήξει στον τίτλο της νέας εκπομπής που θα διαδεχθεί «Breakfast» και «Αλήθειες με τη Ζήνα».

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Το περιεχόμενο θα είναι infotainment. Στην παρούσα φάση δεν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που θέλουν δύο πάνελ να στήνονται για τη νέα εκπομπή. Το πάνελ θα είναι σταθερό ωστόσο πολλοί συνεργάτες ανάλογα με τη θεματολογία θα εμφανίζονται στο πλατό ή σε «παράθυρο» για να δίνουν το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες τους ή να συμμετέχουν στο σχολιασμό των θεμάτων. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικά για τις θέσεις στο πάνελ ωστόσο οι αποφάσεις θα καθυστερήσουν εξαιτίας και της μεγάλης καθυστέρησης που υπάρχει φέτος σε όλα τα κανάλια όσον αφορά στην ενημέρωση των συνεργατών των εκπομπών. Δηλαδή ποιοι θα συνεχίσουν σε αυτές και ποιοι αποδεσμεύονται.

