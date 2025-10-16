Η πρεμιέρα του νέου διαδραστικού τηλεπαιχνιδιού του ΣΚΑΪ, «Η Ελλάδα ψηφίζει», έμελλε να μείνει αξέχαστη – όχι για την πρωτοτυπία του, αλλά για μια ερώτηση που προκάλεσε αμηχανία, ειρωνικά χαμόγελα και αρκετή συζήτηση.

Οι παρουσιαστές Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος διάβασαν στον «αέρα» το ερώτημα: «Παίρνετε σβάρνα τα αυτοκίνητα της γειτονιάς και μετά…;»

Μια φράση που δεν θα είχε ιδιαίτερο βάρος, αν δεν παρέπεμπε ευθέως στο πρόσφατο τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε παρασύρει σταθμευμένα οχήματα, καταδικάστηκε σε πρόστιμο 7.500 ευρώ και έχει ήδη ασκήσει έφεση.

Ο Κούτρας έσπευσε να προλάβει τα γέλια του κοινού, λέγοντας πως πρόκειται για «τυχαίο ερώτημα» και πως «σε όλους μπορεί να συμβεί».

Μόνο που το «τυχαίο» έμοιαζε μάλλον με κακόγουστο αστείο πάνω σε μια σοβαρή υπόθεση.

Οι τρεις πιθανές απαντήσεις που δόθηκαν στους παίκτες ήταν:

Πηγαίνετε στην τροχαία

Αφήνετε σημείωμα

Πηγαίνετε γλυκά

Μετά την ψηφοφορία, ο Κούτρας αναφώνησε το απορημένο «Μα είναι δυνατόν;», ενώ τόσο εκείνος όσο και ο Ντσούνος έσπευσαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τη ατυχέστατη σύμπτωση.

Η αμηχανία κορυφώθηκε όταν μια παίκτρια αποκάλυψε ότι είχε ζήσει παρόμοιο τροχαίο. Όπως είπε, έκανε δήλωση και κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, στον οποίο πήγε – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – «γλυκά».

Τότε ο Κούτρας, με μισόλογα και μισό χαμόγελο, πέταξε το υπονοούμενο: «Μήπως είσαι φίλη με τον…», αφήνοντας τη φράση μετέωρη.