Μενού

Αυτή η σειρά σπάει ρεκόρ τηλεθέασης, με πάνω από 25 εκατομμύρια ώρες προβολών

Έγινε η πιο δημοφιλής σειρά στο Disney+. Δικαίως θα πούμε εμείς

Reader symbol
Newsroom
American Love Story
American Love Story
  • Α-
  • Α+

Ο Ράιαν Μέρφι, μετά το The Beauty, δημιούργησε μια σειρά που ξύπνησε τη νοσταλγία στους millennials και ταυτόχρονα σύστησε στις υπόλοιπες γενιές, ένα ζευγάρι που τη δεκαετία του 1990 ήταν το πιο περιζήτητο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA