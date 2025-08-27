Αυτοί είναι οι αθλητές του Exathlon: Η ώρα και η ημέρα της πρεμιέρας

Είκοσι αποφασισμένοι, μαχητικοί και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση αθλητές θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας από την Κυριακή 31 Αυγούστου, στην πρεμιέρα του EXATHLON, του πιο θεαματικού, αθλητικού event της ελληνικής τηλεόρασης.

Αυτή την Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας θα δώσει το σύνθημα της έναρξης και οι είκοσι αθλητές θα περάσουν στις εντυπωσιακές πίστες για να αναμετρηθούν με τους συναθλητές και τον εαυτό τους.

Μαχητικότητα, ομαδικότητα, δίψα για τη νίκη. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι τολμηροί αθλητές, που θα πατήσουν το πόδι τους στις απαιτητικές πίστες του EXATHLON. Οι αθλητές και αθλήτριες που θα παρακολουθήσουμε έχουν αποδείξει πως διαθέτουν και τα τρία!

Αυτοί είναι οι αθλητές του Exathlon

Αθλητές που έχουν επιβιώσει κάτω από τον καυτό ήλιο και μέσα στις τροπικές καταιγίδες του Αγίου Δομινίκου. Έχουν παθιαστεί με τους αγώνες και ζουν για την αδρεναλίνη τους. Παλιοί αντίπαλοι συναντιούνται σε νέο πεδίο μάχης. Η πρόκληση είναι μεγάλη, το EXATHLON τους περιμένει. Ξέρουμε καλά ποιοι είναι και ήρθε η ώρα να μάθουμε τι μπορούν να κάνουν!

Στέλλα Ανδρεάδου

Στεφανία Γκλάρα

Μαίη Εμμανουηλίδου

Καρολίνα Καλύβα

Δώρα Νικόλη

Βίκυ Πετεινάρη

Μαίρη Πετεινάρη

Εύη Σαλταφερίδου

Ιωάννα Τζαβέλλα

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Γιάννης Αλκέο

Γιώργος Γκιουλέκας

Μάριος Πρίαμος

Τάκης Καραγκούνιας

Γιώργος Κόρομι

Φάνης Μπολέτσης

Ντανιέλ Νούρκα

Γιώργος Πιλίδης

Άρης Σοϊλέδης

Στάθης Σχίζας

