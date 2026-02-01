Baywatch: Η μόνη φορά που έπαιξαν μαζί Πάμελα Άντερσον και Κάρμεν Ηλέκτρα

Το Baywatch ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα επεισόδια στην τηλεόραση την επόμενη τηλεοπτική σεζόν (2026-2027) και αυτή την περίοδο οι δημιουργοί αναζητούν τα νέα πρόσωπα που θα ενσαρκώσουν τις νέες ναυαγοσώστριες και τους νέους ναυαγοσώστες στο reboot της σειράς - φαινόμενο των '90s.

Το σίγουρο είναι ότι από όλες τις πρωταγωνίστριες, εκείνη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού ήταν η Πάμελα Άντερσον, η οποία υποδύθηκε τη Σι-Τζέι Πάρκερ για πέντε σεζόν αν και δεν ήταν λίγοι οι φαν της σειράς που ψήφιζαν εξίσου Γιασμίν Μπλιθ (Κάρολαιν Χόλντεν).

Διαβάστε επίσης - Έρικα Ελένιακ: Πώς είναι σήμερα η πρώτη σταρ του Baywatch πριν την Πάμελα Άντερσον

Όταν όμως η Άντερσον αποχώρησε από τη σειρά στα τέλη της 7ης σεζόν και ταυτόχρονα η Μπλιθ εμφανίστηκε μόνο στα πολύ πρώτα επεισόδια της 8ης σεζόν, οι δημιουργοί βάλθηκαν να βρουν μια εξίσου εντυπωσιακή αντικαταστάτρια, η οποία βρέθηκε στο πρόσωπο της Κάρμεν Ηλέκτρα (Λάνι ΜακΚένζι).

Έτσι νόμιζαν τουλάχιστον στην αρχή γιατί δημοσιεύματα της εποχής υποστήριζαν πως η Ηλέκτρα δεν ήξερε καλό κολύμπι, κάτι που δυσκόλευε τα γυρίσματα σε μια σειρά που μεγάλο μέρος της δράσης ήταν μέσα στο νερό.

Βέβαια, αυτό το κοινό δεν το κατάλαβε ποτέ και έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» και στην Κάρμεν Ηλέκτρα, η οποία μπορεί να εμφανίστηκε μόνο για μία σεζόν στη σειρά, όμως, είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Baywatch.

Πάμελα Άντερσον και Κάρμεν Ηλέκτρα μαζί στο Baywatch: Γάμος στη Χαβάη

Και μπορεί Κάρμεν Ηλέκτρα και Πάμελα Άντερσον να μη συνέπεσαν στα χρόνια της σειράς, όμως, συμπρωταγωνίστησαν στην τηλεταινία που γυρίστηκε το 2003, δύο χρόνια μετά το φινάλε με τίτλο «Baywatch: Γάμος στη Χαβάη» (Baywatch: Hawaiian Wedding) και από πλευράς προσώπων, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο παράδεισος κάθε hardcore φαν, αφού εμφανίστηκαν σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα από τα 11 χρόνια της σειράς.

Διαβάστε επίσης - Πέντε εντυπωσιακές γυμνάστριες που γνωρίσαμε στα '90s μέσα από την τηλεόραση τότε και σήμερα

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Μιτς, ο οποίος θεωρήθηκε νεκρός στο τέλος της 10ης σεζόν του Baywatch, ζει και βασιλεύει και μάλιστα, ετοιμάζεται να παντρευτεί στη Χαβάη την Άλισον, η οποία είναι ολόιδια η παλιά του αγάπη, Στέφανι Χόλντεν. Αυτή, όμως, όπως ανακαλύπτουμε στην πορεία δεν είναι αυτή που δείχνει, αλλά συνεργάζεται με έναν παλιό εχθρό του Μιτς για να εξοντώσουν και να σκοτώσουν τους... πάντες.

Προφανώς δεν πετυχαίνουν τον σκοπό τους και έχουμε happy end, ενώ παράλληλα έχουμε δει και άλλα νέα love stories.

Στο μεσοδιάστημα, όμως, έχουμε δει τις ζωές των ηρώων της σειράς τόσα χρόνια μετά με τη Σι-Τζέι να έχει ανοίξει μπαρ στη Χαβάη και να έχει γίνει κολλητή με τη Λάνι, η οποία δουλεύει εκεί ως χορεύτρια.

Διαβάστε επίσης - Τα Φιλαράκια: Η απίθανη ώρα που έβαλε το Star την αγαπημένη κωμική σειρά

Έτσι, οι φαν της σειράς είχαν την ευκαιρία να δουν τις Πάμελα Άντερσον - Κάρμεν Ηλέκτρα μαζί σε μετρημένες, βέβαια, στα δάκτυλα σκηνές, αφού η πρώτη είχε πιο πολύ γκεστ ρόλο στην ταινία και σε αντίθεση με τους υπολοίπους δεν έμπλεξε σχεδόν καθόλου στην όλη δράση.

Μάλλον από τότε ήθελε να αφήσει πίσω της το Baywatch, αφού και τώρα έχει αποκλείσει προ πολλού το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο reboot της σειράς σε αντίθεση με την Κάρμεν Ηλέκτρα που έχει πει χαρακτηριστικά πως ακόμα της πάει το κόκκινο μαγιό, οπότε θα έλεγε «ναι» σε πιθανή πρόταση να επιστρέψει στις παραλίες του Μαλιμπού.

Για την ιστορία να πούμε ότι η τηλεταινία είχε προβληθεί και στην Ελλάδα από τον ΑΝΤ1, αρκετά χρόνια μετά το φινάλε της σειράς και εάν τη συγκρίνεις με την ταινία που είδαμε το 2017 στους κινηματογράφους, ήταν καλύτερη.

Τουλάχιστον την έβλεπες πολύ πιο ευχάριστα σε αντίθεση με την ταινία που σε έκανε να απορείς με το τι είχαν κατά νου όταν τη γύριζαν.