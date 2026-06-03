Βελίκα Καραβάλτσιου: Στο τιμόνι του νέου δελτίου ειδήσεων του MEGA News τα Σαββατοκύριακα

Την παρουσίαση του νέου δελτίου ειδήσεων κάθε Σάββατο και Κυριακή 22:00-23:00 αναλαμβάνει η Βελίκα Καραβάλτσιου.
Η ανακοίνωση του MEGA
Το MEGA News, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, εμπλουτίζει περαιτέρω το πρόγραμμά του με την προσθήκη του δελτίου ειδήσεων «MEGA News Επικαιρότητα» το Σαββατοκύριακο και ενισχύει τη συνεχή και πολυεπίπεδη κάλυψη της επικαιρότητας.
Από το Σάββατο 6 Ιουνίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 22:00 – 23:00, η Βελίκα Καραβάλτσιου αναλαμβάνει την παρουσίαση του νέου δελτίου ειδήσεων του MEGA News, με μια σύγχρονη δημοσιογραφική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την άμεση ανταπόκριση στα γεγονότα της ημέρας.
Το νέο δελτίο ειδήσεων θα προσφέρει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση, με εκτενή ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας στους τηλεθεατές σφαιρική εικόνα της επικαιρότητας.
Το MEGA News επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για συνεχή, έγκυρη και υψηλού επιπέδου ενημέρωση καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου.
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