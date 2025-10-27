Βγήκε: Το τρέιλερ της επιστροφής «Το Σόι σου» - Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι 6 χρόνια μετά ξανά μαζί

Το νέο τρέιλερ της αγαπημένης μας κωμικής σειράς του Alpha «Το Σόι σου» βγήκε στον αέρα και οι θαυμαστές της σειράς ανυπομονούν για την πρεμιέρα του νέου κύκλου και να απολαύσουν τις περιπέτειες των Τριανταφύλλου και Χαμπέων.

«Το Σόι σου» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, με διπλό επεισόδιο. Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ και έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!