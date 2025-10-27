Το Σόι Σου: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του Alpha

Η αντίστροφη μέτρηση για «Το Σόι Σου» έχει αρχίσει και έτσι αυτήν την Παρασκευή (31/10) και μετά από έξι χρόνια αναμονής η αγαπημένη σειρά του Alpha επιστρέφει με νέα επεισόδια στις 20.00 με διπλό επεισόδιο.

Η ιστορία θα συνεχίσει από κει που έμεινε, μόνο που θα δούμε τους πρωταγωνιστές στο σήμερα, δηλαδή έξι χρόνια αργότερα

Εκτός απροόπτου Το Σόι Σου αναμένεται να προβάλλεται από τον Alpha δύο φορές την εβδομάδα με τον 6ο κύκλο να ολοκληρώνεται σε 60 επεισόδια

Στους ρόλους τους θα δούμε να επιστρέφουν όλοι οι ηθοποιοί που αγαπήθηκαν από το κοινό και έπαιζαν στη σειρά στον τελευταίο κύκλο της το 2019.

Αναλυτικότερα στην κωμική σειρά πρωταγωνιστούν οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Ευθύμης Ζησάκης, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης,Γωγώ Καρτσάνα.