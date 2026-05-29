Βίκυ Παγιατάκη: Η αποκάλυψη της πρόβλεψης που είχε κάνει για τον Μάριο Παπαγεωργίου - «Αγγελική συγγνώμη»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα της εκπομπής Buongiorno, με αφορμή την υπόθεση του Μάριου Παπαγεωργίου, με την οποία καταπιάνεται και πάλι απόψε η Αγγελική Νικολούλη.

«Υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό με αυτή την υπόθεση και θα στο πω τώρα», είπε αρχικά η Βίκυ Παγιατάκη.

Στη συνέχεια, η αστρολόγος εξήγησε: «Πριν χρόνια είχε έρθει η θεία του Μάριου Παπαγεωργίου σε μένα, ο Μάριος ήταν μικρός, και της είχα πει ότι στα 25 χρόνια βλέπω ένα σταμάτημα, μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή του. Κι έφυγα…

Διαβάστε ακόμα: Μάριος Παπαγεωργίου: «Είναι η τελευταία ευκαιρία μας», λέει η μητέρα του ενόψει της νέας δίκης

Και μετά έγινε ακριβώς όπως το είχα πει…Το ωροσκόπιο του Μάριου, Κριός, η Αγγελική με έχει καλέσει επανηλειμμένως να πάω στην εκπομπή να το πω. Αλλά δεν μπορούσα να το ξαναζήσω αυτό γιατί πονούσα.

Και η θεία του με πήρε τηλέφωνο να μου πει να εμφανιστώ μαζί τους κλπ… Είναι από τις προβλέψεις που δεν ήθελα ποτέ να είχα κάνει. Πραγματικά, όταν ακούω τον Μάριο, κλαίω, με πιάνει κάτι, δεν αντέχω. Με έχουν καλέσει να πάω και δεν θέλω άλλο ποτέ να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο και δεν πήγα. Αγγελική, συγγνώμη».