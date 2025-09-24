Black Rabbit: Η αστυνομική σειρά που αμφισβήτησαν οι κριτικοί αλλά αποθεώνεται στο Netflix

Αν δεν την έχετε δει ή ακούσει ακόμη - το δεύτερο λίγο δύσκολο γιατί βρίσκεται στην πρώτη θέση του Netflix από την ημέρα κυκλοφορίας της - αυτή η νέα σειρά του Netflix είναι η απόλυτη σειρά του Σεπτεμβρίου και ο λόγος που η πλατφόρμα συγκέντρωσε ξανά το παγκόσμιο ενδιαφέρον για σειρά της.

Πρόκειται για τη νέα αστυνομική σειρά του Netflix με τίτλο «Black Rabbit», με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν, που για πολλούς θεωρείται ότι ήρθε και κάλυψε σε φιλοσοφία και επιτυχία, την κενή θέση που άφησε η δημοφιλής σειρά Ozark απ' όταν ολοκληρώθηκε, το 2022.

Η καθηλωτική αυτή σειρά των 8 επεισοδίων, γραμμένη από τους Zach Baylin και Kate Susman, αποτελεί μια σκοτεινή και συναρπαστική εξερεύνηση των ανθρώπινων σχέσεων και κόντρα στις ανάμεικτες κριτικές που δέχθηκε από διεθνή μέσα κατά την κυκλοφορία της, έχει καταλάβει από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, την πρώτη θέση στις σειρές του Netflix, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών.

Black Rabbit: Η υπόθεση της νέας σειράς του Netflix

Αν και διαδραματίζεται στο σήμερα, η νέα σειρά αντλεί έμπνευση από το σκοτεινό παρελθόν της Νέας Υόρκης, συγκεκριμένα την πτώση και το τελικό κλείσιμο της επιδραστικής γαστροπαμπ, Spotted Pig. Το πιο δημοφιλές εστιατόριο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, έκλεισε το 2020, αφού ο ιδιοκτήτης Κεν Φρίντμαν διευθέτησε αγωγές πρώην υπαλλήλων που κατήγγειλαν σεξουαλική παρενόχληση.

Η ιστορία επικεντρώνεται στους αδελφούς από το Μπρούκλιν και συνιδρυτές εστιατορίων, Τζέικ (Λο) και Βινς Φρίντκεν (Μπέιτμαν) και στο χάος που ξετυλίγεται μετά την απροσδόκητη επιστροφή του Βινς στο σπίτι.

Μέσα από flashbacks, η σειρά αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο ο Βινς αναγκάστηκε να φύγει από το εστιατόριο χρόνια νωρίτερα αλλά και άλλες τραγικές πτυχές της ιστορίας των δυο αδελφών.

Θα υπάρξει δεύτερη σεζόν του Black Rabbit;

Δεδομένου ότι η σειρά αναφέρεται ως μια mini τηλεοπτική σειρά και η ιστορία ολοκληρώνεται μέσα στα οκτώ επεισόδια της μίας και μοναδικής σεζόν, μάλλον το σενάριο μιας δεύτερης σεζόν δεν υπάρχει καν.

Ωστόσο, αν σκεφτούμε και πως προηγούμενες mini σειρές της πλατφόρμας, όπως τα «Nobody Wants This» και «Bridgerton», το Netflix ενδέχεται να ανταποκριθεί και αυτή τη φορά στον ενθουσιασμό του κοινού δίνοντας το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν.

Δείτε το τρέιλερ: