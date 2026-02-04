The Chase: Η ερώτηση που «αναγούλιασε» τη Μαρία Μπεκατώρου - «Παναγία μου»

Επική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου όταν ανακοινώθηκε η απάντηση σε μια ερώτηση της εκπομπής The Chase, σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Μια από τις σημερινές διαγωνιζόμενες, η Αναστασία, κατά τη διάρκεια της μονομαχίας της με το «Γεράκι» κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση «Τι πιάτο είναι το «mopane», που απολαμβάνουν παραδοσιακά οι Νοτιοαφρικανοί την ημέρα των Χριστουγέννων».

Όταν το ταμπλό έγινε πράσινο με την απάντηση «τηγανητές κάμπιες», η παρουσιάστρια αντέδρασε με αηδία λέγοντα «Παναγία μου» κρατώντας το κεφάλι της.

«Μπορεί να είναι νόστιμες» είπε περιπαικτικά η παίκτρια, με την Μαρία Μπεκατώρου να παραδέχεται πως δεν θα τις δοκίμαζε.

Το «Γεράκι» εξήγησε πως ο τρόπος να τις φας είναι «σαν τσιπς» και τότε έντρομη η παρουσιάστρια απάντησε: «Πηγαίντε φάτε και ειδοποιήστε με».