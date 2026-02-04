Μενού

The Chase: Η ερώτηση που «αναγούλιασε» τη Μαρία Μπεκατώρου - «Παναγία μου»

H Μαρία Μπεκατώρου αναγούλιασε στο άκουσμα μιας απάντησης από ερώτηση στην εκπομπή The Chase.

Reader symbol
Newsroom
Μαρία Μπεκατώρου
Μαρία Μπεκατώρου | Glomex / MEGA
  • Α-
  • Α+

Επική ήταν η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου όταν ανακοινώθηκε η απάντηση σε μια ερώτηση της εκπομπής The Chase, σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Μια από τις σημερινές διαγωνιζόμενες, η Αναστασία, κατά τη διάρκεια της μονομαχίας της με το «Γεράκι» κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση «Τι πιάτο είναι το «mopane», που απολαμβάνουν παραδοσιακά οι Νοτιοαφρικανοί την ημέρα των Χριστουγέννων».

Όταν το ταμπλό έγινε πράσινο με την απάντηση «τηγανητές κάμπιες», η παρουσιάστρια αντέδρασε με αηδία λέγοντα «Παναγία μου» κρατώντας το κεφάλι της.

«Μπορεί να είναι νόστιμες» είπε περιπαικτικά η παίκτρια, με την Μαρία Μπεκατώρου να παραδέχεται πως δεν θα τις δοκίμαζε.

Το «Γεράκι» εξήγησε πως ο τρόπος να τις φας είναι «σαν τσιπς» και τότε έντρομη η παρουσιάστρια απάντησε: «Πηγαίντε φάτε και ειδοποιήστε με».

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA