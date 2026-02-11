Πυρετωδώς συνεχίζονται τα γυρίσματα για το «Club του 1%» που προσεχώς θα αποτελέσει βαρύ πυροβολικό του STAR στο βραδινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Παρουσιαστής είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και όσοι έχουν δει το πλατό που στήθηκε κάνουν λόγο για ένα από τα πλέον εντυπωσιακά της Ελληνικής τηλεόρασης.

Σε κάθε επεισόδιο θα παίρνουν μέρος και 2 celebrities και ήδη έχουν περάσει από το στούντιο ο Θάνος Κιούσης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η Μαριάννα Τουμασάτου, η Λένα Δροσάκη, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Στο νέο τηλεπαιχνίδι του STAR δεν μετρούν οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό των παικτών. Θα πρέπει να καταφέρουν να σκεφτούν λογικά και στρατηγικά, όπως το 1% του πληθυσμού.

Το «Club του 1%» έχει κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση, κερδίζοντας κορυφαία τηλεοπτικά βραβεία. Το format της Magnum Media που διανέμει το BBC, έχει ήδη αποκτήσει τεράστια επιτυχία σε χώρες όπως Αυστραλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Γερμανία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ και Μεξικό.