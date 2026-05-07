Δάφνη Μπόκοτα για την Eurovision: «Είναι ορατό ότι το θέλουμε να το πάρουμε όλοι, όχι μόνο η ΕΡΤ»

Η Δάφνη Μπόκοτα φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης (7/5) στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου σχολίασε τη φετινή συμμετοχή του Ακύλα στον διαγωνισμό της Eurovision 2026. Η έμπειρη παρουσιάστρια εξέφρασε την έντονη αισιοδοξία της για την πορεία της Ελλάδας, τονίζοντας τις δυνατότητες της χώρας μας.

«Γιατί να μην τα καταφέρουμε; Τα ’χουμε τα φόντα να τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα ’χουμε μία πάρα πολύ καλή θέση», ανέφερε αρχικά.

Παρά τη θετική της διάθεση, η ίδια θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην ασκηθεί υπερβολική πίεση στον Έλληνα εκπρόσωπο:

«Δεν θα πω “θα πάρουμε”, “θα το φέρουμε” φέτος και λοιπά, γιατί δεν θέλω να βαραίνουμε κι άλλο τους ώμους αυτού του ανθρώπου. Είναι μεγάλο το βάρος εκεί. Μην τα αποθέτουμε όλα πάνω του.»

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η επιθυμία για μια μεγάλη διάκριση είναι καθολική και δεν περιορίζεται μόνο στους διοργανωτές:

«Είναι ορατό ότι το θέλουμε να το πάρουμε. Το θέλουμε όλοι, το θέλει όλη η Ελλάδα να το πάρουμε. Όχι μόνο η ΕΡΤ.»