Το δείπνο Λιάγκα-Αρναούτογλου που κανόνισε ο ΑΝΤ1 στην Πεντέλη για να μπει ένα τέλος στην παρεξήγηση

Στο εστιατόριο «Νησιώτισσα» στην Πεντέλη έφαγαν το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Λιάγκας μαζί με τον Managing Director του ΑΝΤ1 Γιώργο Λεβέντη και τον Chief Content Officer του τηλεοπτικού σταθμού του Αμαρουσίου Νίκο Χριστοφόρου.

Μιλώντας για αυτή την τηλεοπτική συνάντηση το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε το σκοπό της εν λόγω συνάντησης. «Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν, ειδικά με τον Γρηγόρη. Θέλω να πάει πραγματικά καλά. Μετά την Ελένη Μενεγάκη, είμαστε οι παλιές καραβάνες. Ο Γρηγόρης έχει μια μοναδική λαϊκότητα και ένα μοναδικό επικοινωνιακό χάρισμα. Το πρόβλημα δεν είναι των δυο μας, γιατί όταν βρισκόμαστε οι δυο μας τα βρίσκουμε. Ποτέ δεν διαφωνούμε όταν βρισκόμαστε.

Συνήθως το πρόβλημα το δημιουργούν οι άνθρωποι που είναι γύρω που μιλάνε. Χθες στο τραπέζι μου είπε ότι ο τάδε του είπε ότι εγώ έχω μιλήσει για εκείνον που δεν το έκανα ποτέ!

Η συνάντηση Λιάγκα - Αρναούτογλου | Το Πρωινό/ΑΝΤ1

Μετά του είπα κι εγώ κάτι αντίστοιχο και τον πιστεύω ότι δεν είπε κάτι για μένα. Το πρόβλημα είναι αυτά που οι άλλοι θα έρθουν να σου πουν προσφέροντας υπηρεσίες. Έγινε μια παρεξήγηση. Μου έγινε μια πρόσκληση το καλοκαίρι να πάω στην εκπομπή του, είπα ναι, αλλά για δικούς μου λόγους μετά το ακύρωσα. Εκείνος παρεξηγήθηκε και μου λέει γιατί δεν τον πήρα τηλέφωνο. Λέω μπορεί και να ντράπηκα.

Χθες βρεθήκαμε γιατί γίνεται ένας τηλεμαραθώνιος στον ΑΝΤ1 και μας φώναξαν για να πούμε τη γνώμη μας. Τον εκτιμώ πραγματικά κι εκείνος φαντάζομαι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Εμένα με συμφέρει να υπάρχει ο Γρηγόρης στην τηλεόραση».

Η πρωτοβουλία λοιπόν της συνάντησης ανήκει στα στελέχη του ΑΝΤ1 και έγινε στο πλαίσιο του Τηλεμαραθωνίου αγάπης που διοργανώνεται στις 22 Δεκεμβρίου. Οι δύο παρουσιαστές θα είναι βασικοί «πυλώνες» της ζωντανής μετάδοσης που θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Ο Λιάγκας θα έχει το κομμάτι της μετάδοσης κατά τη διάρκεια της εκπομπής του και ο Αρναούτογλου το βραδινό. Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρξει εκατέρωθεν παρουσία με τις

αντίστοιχες επισκέψεις.

Ο ΑΝΤ1 σε μια ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία όσον αφορά στις αποδόσεις των προγραμμάτων του θέλει να περάσει μήνυμα ενότητας των παρουσιαστών του και προφανώς η εν λόγω συνάντηση απέδωσε οφέλη. Εάν θα είναι μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν μένει να αποδειχθεί.