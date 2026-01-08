Το δελτίο ειδήσεων που «τίναξε» τα νούμερα τηλεθέασης στην έναρξη του 2026

Το 2026 ξεκίνησε με εντυπωσιακό προβάδισμα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», το οποίο κατέγραψε νέο ρεκόρ τηλεθέασης σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στην Ελλάδα και διεθνώς.
Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι σήμερα, το δελτίο του MEGA παραμένει σταθερά στην κορυφή, σημειώνοντας την υψηλότερη τηλεθέαση ανάμεσα σε όλα τα ανταγωνιστικά δελτία και καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του από την επαναλειτουργία του σταθμού το 2020.
Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η παρουσίαση της Ράνιας Τζίμα και ο σχολιασμός του Γιάννη Πρετεντέρη οδήγησαν το «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» σε μια ακόμη κορυφαία επίδοση: 753.000 τηλεθεατές, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει σημειωθεί φέτος για δελτίο ειδήσεων.
Η κατάταξη των δελτίων ειδήσεων
- MEGA: 753.000
- ALPHA: 574.000
- STAR: 560.000
- ΣΚΑΪ: 445.000
- OPEN: 306.000
- ANT1: 281.000
- ΕΡΤ1: 233.000
Παράλληλα, το δελτίο του MEGA κυριάρχησε και στα μερίδια τηλεθέασης, φτάνοντας 20,3% στο σύνολο του κοινού και 18,2% στο δυναμικό κοινό 18‑54, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην ενημέρωση.
