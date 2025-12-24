Δεν άντεξε στο reunion: Ο «κακός» του Παρά Πέντε έκανε το Twitter να δακρύσει

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Πατρίκιος Κωστής στο επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε», με πολλούς χρήστες στο X να σχολιάζουν πως η παρουσία του δεν θύμιζε σε τίποτα τον «κακό» ρόλο που είχε στη σειρά.
Το επεισόδιο της 23ης Δεκεμβρίου ήταν αφιερωμένο σε όλους όσοι πέρασαν από το καστ, ανάμεσά τους και σε εκείνους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στον Γεράσιμο Μιχελή, ο οποίος έφυγε τον Ιούλιο του 2025, στα 59 του, μετά από μάχη με την ALS.
Ο Πατρίκιος Κωστής, που είχε μοιραστεί πολλές σκηνές μαζί του, δεν μπόρεσε να κρύψει τη φόρτισή του. Σε μια στιγμή, μιλώντας για τον Μιχελή, είπε: «Σε αυτή τη δουλειά αγαπάς. Στη συνείδηση του κόσμου ήμασταν τόσο μαζί με τον Γεράσιμο, που το καλοκαίρι μου έλεγαν συλλυπητήρια».
Στο X, πολλοί σχολίασαν τη συγκίνησή του: «Περισσότερο από όλους δάκρυσε ο Πατρίκιος Κωστής», έγραψε κάποιος, ενώ άλλοι στάθηκαν στη γλυκύτητα και την ευαισθησία που έδειξε.
«Ρε σεις, ο Πατρίκιος Κωστής έχει πλαντάξει. Πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη ψυχή», ανέφερε ένας χρήστης, με άλλον να προσθέτει: «Δεν είναι κακός· υπέρκαλος και γλυκύτατος είναι».
