Δεν είναι μόνο οι «Σούπερ Ήρωες»: Οι άλλες δύο πασίγνωστες σειρές που έχει παίξει ο Γιώργος Λιάγκας

Γκεστ εμφάνιση στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» αναμένεται να κάνει ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες έκανε γύρισμα με τον Γιάννη Μπέζο.

«Πήραν χθες το βράδυ από την παραγωγή και ζήτησαν να κάνω και δεύτερη σκηνή» αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Παρασκευής (3/4) στο «Πρωινό» ενώ παράλληλα έδωσε μερικά στοιχεία τόσο για το γύρισμα, όσο και για την υποκριτική δεινότητα του Γιάννη Μπέζου.

Αν και αυτή τη φορά αναμένεται να ακούσουμε και τη φωνή του, στο παρελθόν ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει διστάσει να κάνει μερικές cameo εμφανίσεις σε θρυλικές σειρές όπως η «Ντόλτσε Βίτα» και «Το Νησί».

Ο Γιώργος Λιάγκας βρισκόταν στο ίδιο μοτέλ με τη Χριστίνα Μαρκάτου (Άννα Παναγιωτοπούλου) και τον Αντώνη Καλούδη (Θανάσης Ευθυμιάδης) την καυτή βραδιά της γνωριμίας τους, εκεί που ξεκίνησαν όλα.

Για την ακρίβεια τον βλέπουμε να εισέρχεται βιαστικός με το πράσινο μπουφάν του στο μοτέλ που αναγκάζονται να διανυκτερεύσουν λόγω της κακοκαιρίας.

Πριν από λίγα χρόνια ο Γιώργος Λιάγκας είχε αποκαλύψει ακόμα μια συμμετοχή του σε μια σειρά του Mega που άφησε εποχή, «Το Νησί». Ο παρουσιαστής είχε βρεθεί στην Κρήτη για να καλύψει δημοσιογραφικά τα γυρίσματα και βρέθηκε να παίζει ως κομπάρσος στη σειρά ο Θοδωρή Παπαδουλάκη υποδυόμενος έναν λεπρό.

«Το ξέρετε πως έχω παίξει στο Νησί; Η πρώτη μας εκπομπή που κάναμε στο Mega ήταν με καλεσμένους του δυο πρωταγωνιστές του Νησιού, τη Λέχου και τον Μάινα. Εγώ είχα πάει και είχα μείνει 5 ημέρες κάτω στην Κρήτη και μίλησα με όλους τους συμμετέχοντες στο Νησί.

Εκεί ήταν ο Παπαδουλάκης και σε ένα από τα ρεπορτάζ που είχα κάνει με μεταμφίεσαν σε λεπρό οι αδερφοί Αλαχούζοι που είχαν ειδικά εφέ. Κάποια στιγμή είμαι εγώ λεπρός, δεν αναγνωρίζομαι και μου λέει ο Παπαδουλάκης να βάλω μια κάπα και να μπω μέσα σαν λεπρός. Και μπήκα σε ένα γύρισμα.

Δεν φαίνομαι, αλλά ένα πλάνο πρέπει να υπάρχει. Άρα έχω συμμετάσχει και εγώ στο ιστορικό Νησί», είχε αναφέρει σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σκηνή που παρουσιάζεται μια θεατρική παράσταση στη Σπιναλόγκα.

Αν και δύσκολα θα τον διακρίνει κανείς, η σκηνή είναι η παρακάτω: