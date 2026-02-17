Μενού

«Δεν θα ήθελα να είμαστε οι δυο μας, σε φοβάμαι» - Το σχόλιο του Γκλέτσου που κόμπλαρε την Σκορδά

Ο Απόστολος Γκλέτσος δημιούργησε αμηχανία στο πλατό του «Buongiorno», όταν είπε στη Φαίη Σκορδά ότι την φοβάται.

Reader symbol
Newsroom
Απόστολος Γκλέτσος
Απόστολος Γκλέτσος | GLOMEX / MEGA
  • Α-
  • Α+

Ένα απρόσμενο σχόλιο του Απόστολου Γκλέτσου με το που έκατσε στον καναπέ του πλατό της εκπομπής «Buongiorno», καθώς βρέθηκε καλεσμένος, κόμπλαρε τη Φαίη Σκορδά.

«Ήθελα τον Ανδρέα, γιατί εσύ με βομβαρδίζεις και δε θα ήθελα να είμαστε οι δυο μας. Σε φοβάμαι», είπε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος, εξηγώντας γιατί προτιμάει τον Ανδρέα Μικρούτσικο για να του κάνει τις ερωτήσεις.

Η Φαίη Σκορδά απάντησε με χιούμορ, λέγοντας: «Το ζω και αυτό!».

Ο διάλογος της Φαίης Σκορδά με τον Απόστολο Γκλέτσο:

Φ.ΣΚ.: Δε θέλεις το τετ-α-τετ με εμένα; Αλήθεια;

Α.ΓΚ.: Δε θέλω γιατί θέλω με τις ερωτήσεις να με αφήνεις λίγο να σκέφτομαι. Και ζήτησα να είναι και ο Αντρέας μαζί για να παίρνω λίγο χρόνο να σκέφτομαι.

Φ.ΣΚ.: Το ζω κι αυτό!

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA