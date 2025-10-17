Δημήτρης Καμπουράκης: «Είχα μία καταδίκη για ξυλοδαρμό - Δεν του ζήτησα συγγνώμη»

Μενού

Ο Δημήτρης Καμπουράκης ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης (16/10) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων, διηγήθηκε ένα επεισόδιο από το παρελθόν, όταν ακόμα ο ίδιος ήταν σε νεαρή ηλικία.

«Είχα μία καταδίκη για ξυλοδαρμό, πραγματική καταδίκη. Είχα ρίξει μία γροθιά σε κάποιον, έπεσε και χτύπησε και μου έκανε μήνυση και καταδικάστηκα.

Δεν του ζήτησα συγγνώμη, γιατί ήταν σε αφισοκόλληση και μετά δεν γνωριζόμασταν ποιοι ήτανε. Και θα μου πεις τώρα "εσύ έδειρες κάποιον"… Τότε ήμουν αδύνατος», είπε αρχικά o γνωστός δημοσιογράφος.

«Μάλιστα, καθυστέρησα να μπω και στην ΕΣΗΕΑ γι’ αυτό τον λόγο. Έπρεπε να έχεις λευκό ποινικό μητρώο και εγώ είχα μία καταδίκη. Αλλά δεν ήμουν καβγατζής», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Δημήτρης Καμπουράκης.

