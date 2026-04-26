Έφη Θώδη: «Αν ο Σταμάτης Φασουλής έχει νευράκια, να πάει σπίτι του!» – Χαμός στο J2US

Το πλατό του J2US «πήρε φωτιά» το βράδυ του Σαββάτου 25 Απριλίου, όμως η πραγματική έκρηξη ήρθε λίγο μετά! Η Έφη Θώδη, φανερά ενοχλημένη από την κριτική που δέχτηκε η ίδια και ο Dj Deleasis, δεν μάσησε τα λόγια της. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η τραγουδίστρια εξαπέλυσε «πυρά» κατά πάντων, με τον Σταμάτη Φασουλή και την Εύη Δρούτσα να βρίσκονται στο στόχαστρό της.

Η Έφη Θώδη ξεκαθάρισε πως το ένστικτό της την είχε προειδοποιήσει για το τι θα επακολουθούσε μόλις είδε τη γνωστή στιχουργό στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής.

«Εισέπραξα μια κακία απόψε. Πολλή κακία, και δεν μου άρεσε καθόλου. Αν και το ένιωθα. Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην κριτική επιτροπή, λέω “ωχ”», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχισε σε έντονο ύφος:

«Εγώ της είπα να βαθμολογήσει σύμφωνα με αυτό που ακούει.

Της άρεσε; Τέτοια ώρα και να βγούμε με τέτοιο μπρίο και τέτοια χαρά; Ποιος την έχει αυτή τη χαρά; Θα μας πει εμάς ότι πέρασε νερό η εμφάνιση; Τι είμαστε εμείς; Νερόβραστοι είμαστε;».

Η τραγουδίστρια, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Όταν η κουβέντα έφτασε στον Σταμάτη Φασουλή και την ένταση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της βαθμολογίας, η Έφη ήταν απόλυτη: «Εμείς δεν του φταίμε του Σταμάτη Φασουλή αν είχε νευράκια. Αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του».

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του show, όταν μετά την εμφάνιση του ζευγαριού, η Καίτη Γαρμπή έθεσε το ερώτημα αν η βαθμολογία πρέπει να βασίζεται στην πρόοδο ή στη σύγκριση με τους υπόλοιπους.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε το ξέσπασμα του Σταμάτη Φασουλή:

«Ποια εξέλιξη; Δεν έχει εξέλιξη τώρα, έξι έχουν μείνει. Αν δεν δείξουμε εμείς τη διαφορά που έχει το κάθε ζευγάρι, τους εξισώνουμε και προσβάλλουμε και τους πρώτους. Επειδή είχαν πρόοδο... Από τους άλλους ήταν καλύτερος; Αγρίεψαν τα πράγματα. Δεν πρέπει εμείς να βοηθάμε τους ανθρώπους που δουλεύουν ώστε να έχουν διαφορά;», αναρωτήθηκε σε υψηλούς τόνους ο σκηνοθέτης.

Παρά τις προσπάθειες του Νίκου Κοκλώνη να ηρεμήσει τα πνεύματα, ο Σταμάτης Φασουλής φάνηκε να «σηκώνει τα χέρια ψηλά», δηλώνοντας απογοητευμένος: «Θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Θα ακολουθήσω αυτή την κατάντια, του να εξομοιώνουμε όλους με όλα. Τι έχω να χάσω; Να με βρίζουν μετά;».