Είδαμε τα ακυκλοφόρητα επεισόδια του "Joey" για να μη τα δείτε εσείς

Συμβαίνει πάντα στο Χόλιγουντ. Κάτι που έχει πάει καλά εισπρακτικά, κάποιος θα βρεθεί με μια ιδέα για να το «ξεζουμίσει». Θα είναι σίκουελ, θα είναι spinoff, θα είναι οτιδήποτε μπορεί να διατηρήσει κάποιον αγαπητό χαρακτήρα μυθοπλασίας όσο περισσότερο γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Κάπως έτσι, μετά τη γιγαντιαία επιτυχία των "Friends", δημιουργήθηκε η spin-off σειρά "Joey". Στα χαρτιά έδειχνε υπέροχη. Είχε τον Ματ Λε Μπλανκ στο γνωστό χαρακτήρα που προσπαθούσε να μας δείξει πόσο τέλειος ηθοποιός ήταν (και πόσο εύκολα υποτάσσονταν οι γυναίκες στη γοητεία του).

Είχε καλούς ηθοποιούς, όπως ο Πολ Κοστάνζο, η Ντρια ντε Ματέο, η Τζένιφερ Κούλιντζ, ο Άνταμ Γκόλντμπεργκ, να πλαισιώνουν τον Λε Μπλανκ, αλλά και τον έμπειρο παραγωγό (από τα «Φιλαράκια»), Σκοτ Σιλβέρι και ενίοτε, κάποιες σκηνοθεσίες επεισοδίων από τον Κέβιν Μπράιτ («Φιλαράκια» επίσης). Τι μπορούσε να πάει στραβά;

ΟΛΑ

Η σειρά αμέσως έδειξε πώς ήταν μια προχειροδουλειά, ένα βιαστικό cut + paste του Τζόι Τριμπιάνι από το μικροσύμπαν των αγαπημένων φίλων του, σε μια νέα ομάδα φίλων και συγγενών. Η σειρά βασιζόταν κυρίως σε χοντροκομμένα αστεία για την μόνιμη ερωτική όρεξη του Τριμπιάνι, η προσπάθεια του να καταξιωθεί στο σινεμά δεν έπειθε κανέναν. Ο Τζόι Τριμπιάνι ήταν αφελής, με ένα τρόπο παιδικό, δεν ήταν ένας χαζοχαρούμενος «πέφτουλας» όπως φαινόταν στο "Joey".

Tα ακυκλοφόρητα επεισόδια

Μετά την ξαφνική διακοπή της σειράς στο 14ο επεισόδιο, 21 χρόνια μετά, έγιναν διαθέσιμα και τα οκτώ επεισόδια που είχαν γυριστεί και δεν προβλήθηκαν ποτέ.

Άλλαξε κάτι;

Όχι. Η παρακάτω φωτογραφία εξηγεί πολλά.

Στιγμιότυπο επεισοδίου

Είναι από το επεισόδιο "Joey and the Beard". Ο Τζόι καλείται σε μια τελετή για να απονείμει ένα βραβείο μυθοπλασίας, μαζί με την Ίντι, μια πασίγνωστη ηθοποιό που έχει διαφημιστεί από το περιοδικό People. Στο τέλος της βραδιάς, μέσα σε λιμουζίνα, της ζητάει να βγουν ραντεβού. Εκείνη του λέει ξεκάθαρα πως προτιμά ερωτικά τις γυναίκες. Ο Τζόι την αντιμετωπίζει περίπου ως αγελάδα, σηκώνεται για να της δείξει πόσο ωραίο πισινό έχει. Εκείνη μένει ασυγκίνητη. Εκείνος απελπίζεται. «Αλήθεια; ΤΙΠΟΤΑ;» επιμένει.

Αν και έχουν περάσει 20+ χρόνια, δεν θα σας κάνουμε spoil το τέλος της σειράς. Θα σας πούμε πάντως πως υπάρχουν επεισόδια με τον Τζόι στο θρυλικό Actors' Studio, με τον μπαμπά του (ναι, ο ίδιος από τα «Φιλαράκια») και ένα που τον βρίσκει αντιμέτωπο με μια 11χρονη κριτικό κινηματογράφου. Αυτό είναι κάπως λιγότερο αμήχανο. Το λες και αστείο.