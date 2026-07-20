«Είμαι ένας μαύρος Έλληνας, ένιωθα ότι δεν ταίριαζα»: Η εξομολόγηση του Αντετοκούνμπο για την παιδική του ηλικία

Για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, όπως είδαμε σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην «Κοινωνία ώρα Mega».
Στο πλατό της εκπομπής βρέθηκε και ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, ο οποίος μίλησε για το παρασκήνιο πίσω από τη συνέντευξη. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως προετοιμάστηκε αρκετά για την συνέντευξη, δηλώνοντας: «Έκανα ώρες έρευνας για να ξέρω τα πάντα».
Στο μικρό απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα του Mega, είδαμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να λέει μεταξύ άλλων: «Πραγματικά, σκεφτόμουν ότι θα είμαι στο Μιλγουόκι για όλη μου την καριέρα. Έχω ακούσει να λένε ότι θα μπορούσα να είμαι με ένα μοντέλο, να είμαι με δέκα μοντέλα…
Σκεφτόμουν, γιατί δεν έχω διαβατήριο και ταυτότητα; Είμαι ένας μαύρος Έλληνας! Ένιωθα σαν να μην ταίριαζα… Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο “πλούσια” οικογένεια στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά παιδιά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που δεν τους λένε Αντετοκούνμπο και ζουν πάρα πολύ δύσκολα».
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