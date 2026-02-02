Είναι ιδέα μου ή η 4η σεζόν του Bridgerton έχει όλα τα φόντα για να γίνει η καλύτερη μέχρι στιγμής;

Το Bridgerton έχει εδραιώσει, πλέον, τη θέση του στο Netflix. Και δικαίως, αν με ρωτάτε.
Δεν υπόσχεται δράση και σασπένς, αλλά μια ευχάριστη αποφόρτιση από την καθημερινότητα, με μη ρεαλιστικά love stories και μαγικά πλάνα από την αγγλική ύπαιθρο και το Λονδίνο. Κοστούμια, φορέματα, κουτσομπολιά, απαγορευμένοι έρωτες υπερπολυτελή σπίτια - όλα είναι κατάλληλα για να περάσουμε τον χρόνο μας χωρίς καμία αρνητική σκέψη. Κάτι που έχουμε ανάγκη.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Ό αμήχανος διάλογος Νόαμ Τσόμσκι και Τζεφ Επστάιν για τα ελληνικά μνημόνια
- Δανδουλάκη: «Από τα 32 χρόνια με τον Πλωρίτη, τα 20 ήμασταν εγώ, εκείνος και η γυναίκα του»
- Δημοσκόπηση Alpha: Η δεξαμενή των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα
- Μητσοτάκης: «Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.