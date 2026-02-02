Μενού

Είναι ιδέα μου ή η 4η σεζόν του Bridgerton έχει όλα τα φόντα για να γίνει η καλύτερη μέχρι στιγμής;

Το Bridgerton επέστρεψε με νέα επεισόδια και ευτυχώς προκάλεσε ευχάριστα συναισθήματα

Οι δημιουργοί του Bridgerton
Οι δημιουργοί του Bridgerton | AP
Το Bridgerton έχει εδραιώσει, πλέον, τη θέση του στο Netflix. Και δικαίως, αν με ρωτάτε.

Δεν υπόσχεται δράση και σασπένς, αλλά μια ευχάριστη αποφόρτιση από την καθημερινότητα, με μη ρεαλιστικά love stories και μαγικά πλάνα από την αγγλική ύπαιθρο και το Λονδίνο. Κοστούμια, φορέματα, κουτσομπολιά, απαγορευμένοι έρωτες υπερπολυτελή σπίτια - όλα είναι κατάλληλα για να περάσουμε τον χρόνο μας χωρίς καμία αρνητική σκέψη. Κάτι που έχουμε ανάγκη.

