Είστε έτοιμοι για Mikay; Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται για την ελληνική Eurovision

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες είναι τριψήφιος ο αριθμός των συμμετοχών ενώ τα μεγάλα ονόματα παραδοσιακά υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους στην καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας.

Μια διευρυμένη επιτροπή αξιολόγησης της ΕΡΤ θα αποφασίσει ποια τραγούδια θα πάρουν το εισιτήριο για τους δύο ημιτελικούς και των τελικό που θα διεξαχθούν σε μια εβδομάδα – «εβδομάδα Eurovision» όπως την αποκαλεί η ΕΡΤ.

Φαβορί για την παρουσίαση του τελικού είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες επαγγελματικές υποχρεώσεις του δημιουργού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τα τρία ζωντανά σόου με πιθανές ημέρες Τρίτη Πέμπτη και Σάββατο θα προβληθούν τέλη Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου. Στόχος είναι σε κάθε ημιτελικό να διαγωνιστούν έως 14 τραγούδια και στον τελικό να προκριθούν επίσης έως 14 τραγούδια.

Στην βραδινά του τελικού το κοινό θα έχει το 50% των ψήφων (televoting), το 25% ελληνική επιτροπή και το υπόλοιπο 25% μια ευρωπαϊκή επιτροπή με εκπρόσωπους χωρών που συμμετέχουν στη Eurovision. Πάντως τα πρώτα ονόματα πιθανών υποψηφιοτήτων έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των Marseaux, Good Job Nicky, Joanne, Akylas, Mikay, Claydee, Τάνια Μπρεάζου, ZAF, Rosanna Mailan, Χάρις Σάββα, Πέννυ Μπαλτατζή και Αλεξάνδρα Σιετή.

Το σύνολο των υποψηφιοτήτων πιθανότατα θα ανακοινωθεί από την ΕΡΤ μετά την επιλογή των τραγουδιών που θα επιλεχθούν για τη συμμετοχή τους στους δύο ημιτελικούς.